Лебединский: есть ли гарант у Конституции Молдовы

Представитель президента Республики Молдова в парламенте и правительстве рассказал о тонкостях политического устройства страны.

Политическое устройство республики Молдова регулирует отношения президента и главного элемента государства – его суверенитета – об этом в эфире передачи "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова рассказал представитель главы государства в парламенте и правительстве Максим Лебединский.

"У нас в Конституции прописано, что президент является гарантом суверенитета нации и, соответственно, целостности страны и должен отвечать за ее защиту. Но суверенитет является главным элементом государства", - сказал эксперт.

Что интересно: в отличие от других стран, к примеру, Российской Федерации, президент Молдовы не является гарантом Основного закона – Конституции, отметил собеседник.

"Суверенитет принадлежит народу, и Игорь Николаевич Додон ответственен перед народом и за его волю. Понятия "гарант Конституции" у нас нет, но в компетенцию Конституционного суда входит и защита, и установление рамок нарушения или не нарушения Конституции как таковой", - пояснил Лебединский.