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Серафим Урекян
© Sputnik / Miroslav Rotari

Урекян: я не кровожадный, но вор должен сидеть в тюрьме

Экспертиза
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Бывший генеральный примар Кишинева Серафим Урекян считает, что понадобится немало лет и средств, чтобы восстановить утраченное в результате деградирования столицы в течение последних десяти лет.

О положении дел в Кишиневе бывший градоначальник говорит афоризмами. Комментируя состояние столичных дорог, цитирует известное апокрифическое изречение, приписываемое разным авторам - то Гоголю, то Карамзину, то Салтыкову-Щедрину. Фраза эта от отсутствия точного авторства не теряет своей эффектности, потому так часто ее вспоминают наши автомобилисты. По словам Урекяна, беды России начала XIX века остаются актуальны для Молдовы XXI столетия.

"Один из великих писателей говорил, что в России две проблемы – дураки и дороги. В Молдове ситуация, к сожалению, зеркальная", - отметил собеседник в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова. 

И, если по стране какой-то прогресс ощущается, то в Кишиневе сплошное разочарование, считает бывший мэр, и снова фонтанирует цитатами.

Здание Молдавского театра оперы и балета и драмы имени А. С. Пушкина (ныне - Национальный театр Республики Молдова имени Михая Еминеску).
© Sputnik / Фред Гринберг
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"То, что творится в Кишиневе – это беспредел. Очень верная фраза из фильма "Место встречи изменить нельзя" - "вор должен сидеть в тюрьме".  Я – не кровожадный. Но потратить 600 миллионов леев на бульвар Штефана чел Маре так, что послезавтра надо будет еще 600 миллионов вложить в ремонт того, что настроили эти приезжие "специалисты", – это полное безобразие", - добавил Урекян.

А было время, вспоминает собеседник, когда дороги строили если не на века, то на совесть. В 1994-1995 годах общий бюджет города составлял всего 400 миллионов леев. По сравнению с деньгами, потраченными на ремонт одной, хотя и главной улицы столицы, сумма смехотворная, считает он.

"Зачем надо было нам откуда-то из Румынии привозить этих "специалистов", чтобы они устроили хаос в Кишиневе за такие деньги? Это полная безответственность и головотяпство. Никто за это даже не краснеет", - добавил он.

Да и вообще ситуация в Кишиневе хуже некуда, подчеркивает бывший городской глава. Десять лет город, образно говоря, скатывался в пропасть. А чтобы вернуть его былой облик, понадобятся не только время, но и деньги.

"Чтобы поправить этот бардак в градостроительстве и ста лет не хватит. Этот хаос, нарушения архитектурных и строительных правил, которые допускаются, нам дорого обойдутся. На десятки лет вперед", - заключил Урекян.

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