14:28 21 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Александр Балтаг
© Sputnik / Osmatesco

Балтаг: когда в Молдове появится "зеленая энергия"

Экспертиза
Получить короткую ссылку
38 0 0

Будет ли развиваться зеленая энергетика в республике, об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал генеральный директор Ассоциации деловых людей Молдовы Александр Балтаг.

В Молдове могут начать использовать энергию солнца и ветра, а прогресс можно ожидать благодаря принятию законодательства, которое откроет путь для инвестиций в сфере "зеленой" энергетики.

"У нас есть обязательства, чтобы часть энергоресурсов Молдовы была из возобновляемых источников. Правительство одобрило проект, по которому в национальную систему должно попасть где-то 200 мегаватт от "зеленой" энергии. У нас будет организован международный тендер, будут выбраны компании, которые внедрят этот проект", - отметил Александр Балтаг в рамках программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Таким образом, можно сказать, что уже в ближайшей перспективе будет "заложен первый камень" в строительство "зеленой" энергетики в Молдове. Это, конечно, не означает, что у нас появятся целые поля, уставленные "ветряками", что для стран ЕС стало уже привычной картиной. Но увидеть первые по-настоящему крупные ветрогенераторы в Молдове мы сможем уже в следующем году.

"В сфере энергетики ожидается прорыв. Эти проекты начнут реализовываться уже со следующего года. Пока регулируется второстепенное законодательство", - заключил он.

По теме

Перспективы развития молдавской энергетики
19 миллиардов за отказ от атомной энергетики
Экологическая энергетика для Молдовы - форум идей и инноваций
Теги:
ветроэнергетика, энергетика, Молдова


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов.
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться