Балтаг: когда в Молдове появится "зеленая энергия"

Будет ли развиваться зеленая энергетика в республике, об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал генеральный директор Ассоциации деловых людей Молдовы Александр Балтаг.

В Молдове могут начать использовать энергию солнца и ветра, а прогресс можно ожидать благодаря принятию законодательства, которое откроет путь для инвестиций в сфере "зеленой" энергетики.

"У нас есть обязательства, чтобы часть энергоресурсов Молдовы была из возобновляемых источников. Правительство одобрило проект, по которому в национальную систему должно попасть где-то 200 мегаватт от "зеленой" энергии. У нас будет организован международный тендер, будут выбраны компании, которые внедрят этот проект", - отметил Александр Балтаг в рамках программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Таким образом, можно сказать, что уже в ближайшей перспективе будет "заложен первый камень" в строительство "зеленой" энергетики в Молдове. Это, конечно, не означает, что у нас появятся целые поля, уставленные "ветряками", что для стран ЕС стало уже привычной картиной. Но увидеть первые по-настоящему крупные ветрогенераторы в Молдове мы сможем уже в следующем году.

"В сфере энергетики ожидается прорыв. Эти проекты начнут реализовываться уже со следующего года. Пока регулируется второстепенное законодательство", - заключил он.