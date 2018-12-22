Метеоролог: средняя температура в Молдове поднялась на 1 градус

Метеоролог Лидия Трещило рассказала о том, как менялась температура воздуха в Молдове за весь период наблюдений.

Ученые из Университета Тель-Авива утверждают, что происходящие в мире изменения климата значительно повлияют на длительность летнего периода. Если человечество продолжит разрушительно влиять на климат, к середине XXI века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу столетия – на 50%.

По словам начальника управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидии Трещило, тенденция актуальна не только для Ближнего Востока, но и для Европы, в частности, восточной ее части.

"Средняя температура в Молдове поднялась на 1 градус. Для средней температуры – это большая цифра. Можно категорично заявить, что у нас тренд идет на увеличение температуры воздуха", - заявила специалист в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

К такому неутешительному выводу молдавские синоптики пришли в результате анализа температур за весь период метеонаблюдений, а это с 1886 года. Их данные показывают, что в Молдове меняется не только температурный режим, но и характер осадков – они стали более агрессивными.

"По количеству осадков у нас цифры практически не изменились, но при этом у нас увеличились периоды без осадков и увеличилось количество дней, когда выпадает очень много осадков – с сильными дождями или с сильными снегопадами. Норма осадков за месяц может выпасть за один-два дня. Это оказывает огромное влияние на экономику Молдовы", - подчеркнула Трещило.

Синоптики пришли к еще одному интересному выводу – в последние десятилетия в Молдове участились периоды с нехарактерными для времени года повышенными температурами. Последний пример – октябрь 2018 года, часть которого была не по календарю теплой.

"Если посмотреть за весь период наблюдений, такие теплые периоды могли наблюдаться раз в 20 лет. Но вот если посмотреть на последние 20 лет, то получается, что повторяемость таких теплых периодов – уже раз в три-пять лет", - добавила она.

Все это, по словам специалиста, свидетельствует о глобальном потеплении, которое не обходит, естественно, и Молдову. Изменение климата – это уже реальность, с которой необходимо считаться.