17:18 22 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
Лидия Трещило
© Sputnik / Miroslav Rotari

Метеоролог: средняя температура в Молдове поднялась на 1 градус

Экспертиза
Получить короткую ссылку
4610

Метеоролог Лидия Трещило рассказала о том, как менялась температура воздуха в Молдове за весь период наблюдений.

Ученые из Университета Тель-Авива утверждают, что происходящие в мире изменения климата значительно повлияют на длительность летнего периода. Если человечество продолжит разрушительно влиять на климат, к середине XXI века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу столетия – на 50%.

По словам начальника управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидии Трещило, тенденция актуальна не только для Ближнего Востока, но и для Европы, в частности, восточной ее части.

"Средняя температура в Молдове поднялась на 1 градус. Для средней температуры – это большая цифра. Можно категорично заявить, что у нас тренд идет на увеличение температуры воздуха", - заявила специалист в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова. 

К такому неутешительному выводу молдавские синоптики пришли в результате анализа температур за весь период метеонаблюдений, а это с 1886 года. Их данные показывают, что в Молдове меняется не только температурный режим, но и характер осадков – они стали более агрессивными.

Взрыв на Солнце, архивное фото.
CC BY 2.0 / NASA's Marshall Space Flight Center / Scientists Propose Mechanism to Describe Solar Eruptions of All Sizes
Опубликованы шокирующие предсказания на 2019 год

"По количеству осадков у нас цифры практически не изменились, но при этом у нас увеличились периоды без осадков и увеличилось количество дней, когда выпадает очень много осадков – с сильными дождями или с сильными снегопадами. Норма осадков за месяц может выпасть за один-два дня. Это оказывает огромное влияние на экономику Молдовы", - подчеркнула Трещило.

Синоптики пришли к еще одному интересному выводу – в последние десятилетия в Молдове участились периоды с нехарактерными для времени года повышенными температурами. Последний пример – октябрь 2018 года, часть которого была не по календарю теплой.

"Если посмотреть за весь период наблюдений, такие теплые периоды могли наблюдаться раз в 20 лет. Но вот если посмотреть на последние 20 лет, то получается, что повторяемость таких теплых периодов – уже раз в три-пять лет", - добавила она.

Все это, по словам специалиста, свидетельствует о глобальном потеплении, которое не обходит, естественно, и Молдову. Изменение климата – это уже реальность, с которой необходимо считаться. 

По теме

Будут ли морозы и снег - чего ожидать от погоды в Кишиневе
Найди своего Деда Мороза на сайте Sputnik Молдова
Небо в звездах: фантастическое преображение Москвы на Новый год
Теги:
Лидия Трещило, погода, Молдова


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Это космос, детка: лучшие фото 2018 года, показывающие величие мироздания
Костюмы из утиля от фермера из Китая
Дизайнер придумал необычные костюмы, которые делает из всего
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться