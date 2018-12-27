Игнатьев: поправки в законодательство РМ открыли возможности для Приднестровья

Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья рассказал о положительных эффектах, которые ожидаются в результате изменений законодательства Молдовы и могут позволить приднестровскому оператору связи получить лицензию на вещание.

У темы налаживания телекоммуникационной связи между двумя берегами Днестра 15-летняя история. В конце прошлого года стороны подписали долгожданное протокольное решение по этому вопросу. И проблема сдвинулась с мертвой точки. В эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев раскрыл положительный эффект сотрудничества сторон молдо-приднестровского урегулирования в вопросе телекоммуникаций.

"Пока мы не подписали эти соглашения, время от времени появлялись негативные моменты, когда на одних и тех же частотах вещают сразу несколько операторов. Это мешает жителям Приднестровья получать качественные услуги видеосигнала, сотовой связи", - рассказал он.

В прошлом году, кроме договоренности, подписали и дорожную карту к ней, которая определяла крайние сроки. Так, следуя ей, молдавская сторона до 15 июля 2018 года должна была принять принципиальное решение по частотам, какие именно и как они будут распределены, а до 15 сентября - внедрить в законодательство это решение.

"К сожалению, создала серьезные проблемы ситуация, связанная с тем, что Кишинев не выполнил эти обязательства в рамках дорожной карты. Диалог был сложный. Но мы с пониманием относимся к тому, что есть фактор коммерческих интересов операторов молдавской связи", - пояснил Игнатьев.

Теперь молдавские операторы, которые работали в регионе на тех же частотах, что и приднестровский визави – " Интерднестрком", - не могут вещать на них. А в законодательство месяц назад внесены поправки, которые позволяют легализовать работу приднестровского оператора связи.

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По мнению дипломата, принятые поправки будут способствовать гармонизации тарифов на обоих берегах Днестра.

"Это целый набор положительных последствий с точки зрения социальных интересов населения. На самом деле открывается возможность для решения всех других проблем. Просто опираться надо было на законодательное основание, а его до этого времени не было", - подчеркнул Игнатьев.