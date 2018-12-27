12:53 27 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.20
  • RUB0.25
  • RON4.22
  • UAH0.63
Поиск
Виталий Игнатьев.
© Sputnik / Irina Leahova

Игнатьев: поправки в законодательство РМ открыли возможности для Приднестровья

Экспертиза
Получить короткую ссылку
73 0 0

Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья рассказал о положительных эффектах, которые ожидаются в результате изменений законодательства Молдовы и могут позволить приднестровскому оператору связи получить лицензию на вещание.

У темы налаживания телекоммуникационной связи между двумя берегами Днестра 15-летняя история. В конце прошлого года стороны подписали долгожданное протокольное решение по этому вопросу. И проблема сдвинулась с мертвой точки. В эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев раскрыл положительный эффект сотрудничества сторон молдо-приднестровского урегулирования в вопросе телекоммуникаций.

"Пока мы не подписали эти соглашения, время от времени появлялись негативные моменты, когда на одних и тех же частотах вещают сразу несколько операторов. Это мешает жителям Приднестровья получать качественные услуги видеосигнала, сотовой связи", - рассказал он.

В прошлом году, кроме договоренности, подписали и дорожную карту к ней, которая определяла крайние сроки. Так, следуя ей, молдавская сторона до 15 июля 2018 года должна была принять принципиальное решение по частотам, какие именно и как они будут распределены, а до 15 сентября - внедрить в законодательство это решение.

"К сожалению, создала серьезные проблемы ситуация, связанная с тем, что Кишинев не выполнил эти обязательства в рамках дорожной карты. Диалог был сложный. Но мы с пониманием относимся к тому, что есть фактор коммерческих интересов операторов молдавской связи", - пояснил Игнатьев.

Противостояние между мобильными операторами и интернет-провайдерами: кто кого
© Sputnik .
LIVE: Противостояние между мобильными операторами и интернет-провайдерами: кто кого

Теперь молдавские операторы, которые работали в регионе на тех же частотах, что и приднестровский визави – " Интерднестрком", - не могут вещать на них. А в законодательство месяц назад внесены поправки, которые позволяют легализовать работу приднестровского оператора связи.

Додон рассказал, чего ждут друг от друга Тирасполь и Кишинев>>>

По мнению дипломата, принятые поправки будут способствовать гармонизации тарифов на обоих берегах Днестра.

"Это целый набор положительных последствий с точки зрения социальных интересов населения. На самом деле открывается возможность для решения всех других проблем. Просто опираться надо было на законодательное основание, а его до этого времени не было", - подчеркнул Игнатьев.

По теме

Насколько медикаменты, ввозимые в Приднестровье, соответствуют законам Молдовы
В Приднестровье планируют запустить новые гуманитарные проекты
Теги:
телекоммуникации, Виталий Игнатьев, Приднестровье


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Рождественская ярмарка 2018-2019
Кишинев предновогодний: столица преобразилась к праздникам - фото
В Хабаровском крае упавший метеорит перекрыл Бурею.
Последствия падения метеорита в Хабаровском крае ужасают - видео
Как продлить век живой новогодней елки
Как продлить век живой новогодней елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться