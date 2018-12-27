Воронин: из четырех лет нынешний парламент два года бездельничал

По мнению Воронина, сокращение численности депутатского корпуса не приведет к повышению качества его работы. Все дело не в количестве депутатов, а в исполнении регламента парламента и грамотной организации законотворческой деятельности, уверен он.

"Из всех плановых, положенных по закону регламентных заседаний парламента, было проведено только 52%. Из поступивших почти 1900 законопроектов, парламент рассмотрел только 1000. То есть высший законодательный орган из четырех лет два года бездельничал", - заявил председатель ПКРМ.

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Как подчеркнул собеседник, работа депутата - это не только участие в голосовании. Парламентарий должен трудиться в комиссиях и, самое главное, работать с народом.

"Депутаты должны организовывать не только принятие законов, но и контроль за их выполнением, чего этот парламент, который, слава Богу уходит, никогда не делал. Даже премьер-министра не смогли ни разу пригласить за последние три года, кроме последнего заседания. Вот чем должен заниматься парламент", - добавил лидер оппозиционной партии.

Мандат действующего законодательного органа XX созыва истек 30 ноября. Очередные парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года. Одновременно с ними в республике пройдет консультативный референдум, на котором избирателям предложат высказаться по двум вопросам:

- согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?

- согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?