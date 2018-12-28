Игнатьев: нейтральные номера помогают выехать приднестровцам, но не всем

Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья рассказал о внедрении системы получения нейтральных номеров приднестровскими автомобилистами, которая дает им право перемещаться за пределы региона.

Уже больше трех месяцев в двух городах Приднестровья действуют пункты регистрации транспортных средств. Здесь приднестровские автомобилисты могут приобрести нейтральные номера, которые позволяют им передвигаться по любым международным трассам.

О предыстории появления трудностей с передвижением автовладельцев за пределами Приднестровья и о том, насколько эффективен разработанный механизм решения проблемы с получением номерных знаков, рассказал в эфире программы "Экспертиза" глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

"С учетом объема автотранспортных средств можно сказать, что этот механизм не способен решить проблему выезда за пределы Приднестровья всех автомобилистов. Хотя, как один из элементов урегулирования ситуации в части обеспечения свободы передвижения, мы положительно оцениваем тот факт, что все-таки состоялась его реализация на практике", - заявил Игнатьев.

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По словам дипломата, проблема передвижения затрагивает не только частный легковой транспорт, но и автомашины предприятий, используемые ими не в коммерческих целях, а для перевозки почты или передвижения руководства. Игнатьев обратил внимание на то, что концепция нейтрального номера была подготовлена в 2014 году, именно в тот период, когда диалог касался коммерческого автотранспорта. А грузовые автоперевозки – это еще более давняя проблема.

"Свобода передвижения автомобильного транспорта не исчерпывается исключительно легковыми авто. Сфера грузовых автоперевозок не действует уже на протяжении десяти лет. Это большие потери для бизнеса, для бюджета Приднестровья. Это дополнительные административные рычаги", - подчеркнул дипломат.

Игнатьев напомнил о том, что договоренности по автотранспорту были подписаны в апреле 2017 года. В прошлом году обе стороны молдо-приднестровского урегулирования достигли и других договоренностей.

Среди них - решение об открытии моста через реку Днестр в районе села Гура Быкулуй, налаживание телекоммуникационной связи между двумя берегами, признание дипломов выпускников Приднестровского госуниверситета, а также обеспечение функционирования молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики и урегулирование вопросов об использовании сельхозугодий, расположенных в Дубоссарском районе за автотрассой Тирасполь-Каменка.