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Сильвия Раду
© Sputnik / Miroslav Rotari

Сильвия Раду: я знаю, как победить коррупцию в медицине

Экспертиза
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Внедрение информационных систем управления позволит искоренить до 70% коррупции в медицинской сфере, считает министр здравоохранения.

О феномене коррупции шла речь в беседе с министром здравоохранения в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По словам собеседницы, взяточничество в здравоохранении культивировалось десятилетиями, проблема поразила всю систему – от первичных медицинских учреждений до министерства. Но выход из этой ситуации существует, считает Раду. Главное – желание, подчеркивает министр.

"Я уверена, что мы, находясь в 21 веке, когда есть современные информационные технологии, которые помогают обеспечить прозрачность процессов, можем справиться, как минимум, с 60-70 процентами коррупции в системе", - сказала министр.

Сильвия Раду не говорит о повышение зарплат врачам, как это было в случае с судьями. Власти рассчитывали, что, подняв служителям Фемиды зарплаты в несколько раз, государство справится с коррупцией. Этого, увы, не произошло. Надо делать ставки на внедрение новых современных информационных систем управления, которые давно существуют и применяются в мире.

"Когда, к примеру, можно будет увидеть в интернете абсолютно все финансовые потоки в системе, то вы, как журналист, спокойно поймете, есть там коррупция или нет. А если врач будет знать, что кто-то видит, что происходит, то, я думаю, мало кто захочет выставлять напоказ, как он ворует деньги", - заключила она.

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Теги:
Кишинев, Молдова, взятки, медицина, коррупция


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