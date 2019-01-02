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Силвия Раду.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Раду: с 2019 года семейные врачи в Молдове будут работать по-новому

Экспертиза
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О новом подходе к организации работы семейных врачей в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала министр здравоохранения Силвия Раду.

По ее словам, в результате реформы каждый врач сможет открыть свою частную практику. Для обеспечения бесперебойной работы семейных врачей в сельской местности необходимо открыть 1400 медицинских кабинетов, на 900 из них уже поданы заявки.

"Каждый гражданин Молдовы должен иметь своего врача. Я лично занималась этой реформой, я смотрела на карте, где находятся люди, где находятся врачи, мы их распределяли и выдавали лицензии согласно новому законодательству", - отметила Раду в эфире программы "Экспертиза"

Медицинский полис
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Задача реформы заключается в том, чтобы, во-первых, обеспечить доступ к первичной медицинской помощи в тех селах, где ее не было, а, во-вторых, заинтересовать врачей в качественном обслуживании пациентов.

Ведь до реформы, говорит собеседница, существовали большие перекосы. Были медицинские центры, в которых на одного врача приходилось более двух тысяч пациентов, а были и такие, к примеру в городах, где один медик обслуживал только 400 человек.

Сейчас, отметила министр, перечисления Национальной кампании медицинского страхования будут основываться на реальном количестве пациентов. Иными словами, сколько больных принял семейный врач, столько и заработал.

"Пациенты смогут менять врача. И когда пациент будет уходить, он будет уходить вместе с деньгами. Сейчас врачи должны будут правильно относиться к пациенту, чтобы его не терять", - добавила Раду.

Найдено и решение вопроса нехватки врачей. Если, к примеру, в селе нет доктора и не нашлось желающих открыть там свою практику, то врачу из соседнего села будут доплачивать 50% к заработной плате за то, чтобы он взял на себя дополнительную нагрузку.

Главное, говорит министр, чтобы люди знали своих врачей в лицо, а последние были осведомлены о проблемах своих пациентов не понаслышке.

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Теги:
министерство здравоохранения РМ, врачи


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