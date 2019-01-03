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Вадим Иосуб
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Финансовый аналитик: в 2019 году у молдавского лея будет свой особый путь

Экспертиза
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Сохранение нынешней финансово-экономической политики обезопасит молдавский лей от шоков, которым подвержены валюты развивающихся стран, считает ведущий финансовый эксперт крупнейшего форекс-брокера Молдовы и СНГ "Альпари" Вадим Иосуб.

Аналитик обратил внимание на предсказуемое поведение лея в течение 2018 года, которое особенно выделялось на фоне не совсем стабильных соседей. По его мнению, в случае неизменности политики Нацбанка Молдовы, лею ничего не будет угрожать и в наступившем, 2019 году.

"Я не вижу, чтобы что-то угрожало этой относительной стабильности. Поэтому, с одной стороны, я бы не стал ожидать чрезмерного укрепления лея, но при этом каких-то шоков, обвалов, девальвации даже просто при сохранении текущей экономической политики лею не грозит", - отметил эксперт в эфире программы "Экспертиза"

Валюта. Евро и доллары
© Sputnik / Александр Чипурин
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Иосуб добавил, что это не первый год относительной стабильности молдавской валюты. После кризиса в банковской сфере второй год подряд наблюдается последовательное восстановление, что отражается в основных макроэкономических показателях.

"Мы видим и последовательный рост ВВП, и, кстати говоря, постепенное улучшение торгового баланса, и достаточно разумную политику, которую проводит Национальный банк. Отсутствие откровенных глупостей во внутренней экономической политике позволяет лею избегать ловушек, куда в 2018 году попали многие валюты других развивающихся стран", - подчеркнул финансовый аналитик.

Он напомнил, что с начала 2018 года доллар к лею подорожал менее, чем на 1%, а евро подешевел практически на 4%. Эта разная динамика двух валют была связана исключительно с внешними факторами - с тем, что евро дешевел на международных рынках по отношению к доллару.

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