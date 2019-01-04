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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Miroslav Rotari

Чуря: почему 100-летие унири прозвучало похоронным колоколом

Экспертиза
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О том, почему 2018 год оказался провальным для партий, продвигающих унионизм в Молдове, а также для самой идеи "унири", в эфире радиостудии Sputnik рассказал политолог Корнелиу Чуря.

2018 год для сторонников объединения прошел под знаком столетия "унири" 1918 года, когда территория нынешней Республики Молдова оказалась на 22 года в составе королевской Румынии.

Подготовку к этому событию унионисты начали задолго до самой даты – еще в 2017 на политическом поле Молдовы появился бывший президент Румынии Траян Бэсеску, создавший здесь подконтрольную партию, ну и, конечно, сама тема "унири" не сходила с уст шумных сторонников объединения.

Вся эта оживленность унионистов, выступавших под лозунгом "можем повторить", невольно породила у людей сторонних шальную мысль – "а вдруг повторят".

"Первая половина 2018 года прошла под давлением унионистов, которые проявляли активность – проводили митинги, марши, активизировалась Партия национального единства Бэсеску, которая четко заявила о своем лидерстве на унионистском фланге. В марте они отпраздновали присоединение Молдовы к Румынии. То есть была череда событий, когда показалось, что унионизм растет, усиливается и консолидируется", - отметил политолог в эфире программы "Экспертиза".

Но 2018 год, начавшийся во здравие "унири", завершился за ее упокой, добавил Чуря.

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Эту парадоксальную ситуацию объяснить трудно, но ясно одно – никакого специального плана по противодействию унионистам не было. Произошла банальная вещь, свойственная маргинальным политикам, которые оказались не в состоянии воспользоваться поводом для консолидации своих сторонников, как и самой идеи.

"Во второй половине года, особенно после выборов в Кишиневе, оказалось, что унионизм выдохся, что созданные партии не столь сильны, и, что самое страшное для движения, – выдохлись молодежные организации, которые были до этого в тренде и очень активны", - добавил политолог.

Таким образом угасла свеча "унири" в Молдове, так и не успев разгореться в полную силу. 100-летие объединения оказалось гибельным и для самих политформирований, продвигающих эту идею. Бесславно вернулся в Бухарест "президент всех румын" Траян Бэсеску, не получивший молдавского гражданства и не реализовавший здесь свою миссию.

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Так же завершилась карьера и главных молдавских унионистов – Михая Гимпу, Дорина Киртоакэ и их Либеральной партии, для которой музыка 100-летия унири прозвучала не победным маршем, а похоронным колоколом.

"К ним относятся, как к откушенному яблоку. Это яблоко вроде бы зрелое, вроде его можно использовать в политической борьбе, но, в то же время, оно уже не является съедобным, поэтому его отложили. Их статус немного непонятен, они обижены и на власть, и на оппозицию, которая не приняла их в свои ряды. И даже существует такое мнение, что на них сморят, как на нечто вышедшее из моды", - считает Чуря.

Что дальше будет с унионистским движением в Молдове, и кто поднимет знамя, выпавшее из ослабленных рук его лидеров, – эти вопросы остаются риторическими. По мнению политолога, и те, кто стоял на передовой "унири" в Молдове, и те, кто находился в тылу в Бухаресте совершили массу стратегических и тактических ошибок. Главная из них в том, что они вовремя не поняли: идея "унионизма" сегодня уже мертва.

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Теги:
Униря, объединение, Румыния, Молдова, унионизм


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