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Виталий Игнатьев
© Sputnik / Irina Leahova

Игнатьев: по импорту продуктов питания в Приднестровье очень много вопросов

Экспертиза
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Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья рассказал, почему Тирасполь волнует вопрос ввоза продуктов питания на территорию региона.

Провоз продуктов питания на территорию Приднестровья осуществляется на данный момент свободно, на основании режима, который действовал многие годы. В эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев выразил обеспокоенность тем, как этот механизм будет осуществляться в ближайшей перспективе, в частности, касательно продуктов питания особой категории.

"Практически все продукты питания и растительного, и животного происхождения не смогут быть провезены на территорию Приднестровья, если будет действовать законодательство Республики Молдова, поскольку в нем нет механизма фитосанитарного и ветеринарного контроля для конкретных пунктов пропуска", - объяснил дипломат.

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CC0 / Pixabay / anaterate
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По его словам, в приднестровском регионе есть целый ряд медицинских учреждений, в том числе интернаты, которые завозят питание особой категории.

"Например, безглютеновое питание для специальной группы людей, включая детей, больных диабетом. Как провозить это питание - неизвестно. Мы считаем, что нет разницы, касается это десяти или тысячи человек. Никто не может быть ущемленным в своих правах на получение особых продуктов", - заметил он.

Игнатьев также подчеркнул, что реестры правого и левого берега Днестра не совпадают по большинству категорий средств, которые применяются для защиты растений.

"Все это может создать серьезные проблемы для людей и требует особого внимания, и для нас является одним из наиболее приоритетных вопросов в переговорном процессе", - заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что законодательство правого и левого берега Днестра разнится и в вопросе индивидуальных предпринимателей – в законе Республики Молдова такая категория не прописана. Он также отметил проблему дополнительных таможенных оформлений для приднестровских предпринимателей, которые ведут к серьезным финансовым затратам.

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Теги:
продукты питания, импорт, Виталий Игнатьев, Приднестровье


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