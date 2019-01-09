Игнатьев: по импорту продуктов питания в Приднестровье очень много вопросов

Провоз продуктов питания на территорию Приднестровья осуществляется на данный момент свободно, на основании режима, который действовал многие годы. В эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев выразил обеспокоенность тем, как этот механизм будет осуществляться в ближайшей перспективе, в частности, касательно продуктов питания особой категории.

"Практически все продукты питания и растительного, и животного происхождения не смогут быть провезены на территорию Приднестровья, если будет действовать законодательство Республики Молдова, поскольку в нем нет механизма фитосанитарного и ветеринарного контроля для конкретных пунктов пропуска", - объяснил дипломат.

По его словам, в приднестровском регионе есть целый ряд медицинских учреждений, в том числе интернаты, которые завозят питание особой категории.

"Например, безглютеновое питание для специальной группы людей, включая детей, больных диабетом. Как провозить это питание - неизвестно. Мы считаем, что нет разницы, касается это десяти или тысячи человек. Никто не может быть ущемленным в своих правах на получение особых продуктов", - заметил он.

Игнатьев также подчеркнул, что реестры правого и левого берега Днестра не совпадают по большинству категорий средств, которые применяются для защиты растений.

"Все это может создать серьезные проблемы для людей и требует особого внимания, и для нас является одним из наиболее приоритетных вопросов в переговорном процессе", - заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что законодательство правого и левого берега Днестра разнится и в вопросе индивидуальных предпринимателей – в законе Республики Молдова такая категория не прописана. Он также отметил проблему дополнительных таможенных оформлений для приднестровских предпринимателей, которые ведут к серьезным финансовым затратам.