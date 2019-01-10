Финансовый аналитик: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет

В целом, считает эксперт, 2019 год для молдавского лея пройдет под знаком стабильности.
"Я ожидаю достаточно умеренного роста доллара – приблизительно до 17,4 лея к концу года. А евро, напротив, имеет шанс снизиться приблизительно до 19,2", - сказал Иосуб в эфире программы "Экспертиза".
По прогнозам специалиста, в процентном соотношении до конца года "американец" может вырасти примерно на 1%, а евро упадет на 3%.
"Будет такая разнонаправленная динамика валют, потому что от самой пары евро-доллар я ожидаю снижения до 1 доллара и 10 центов за евро", - добавил он.
Аналитик обратил внимание на предсказуемое поведение лея в течение 2018 года, которое особенно выделялось на фоне не совсем стабильных валют соседних стран.
По его мнению, в случае неизменности политики Нацбанка Молдовы, лею ничего не будет угрожать и в наступившем, 2019 году.