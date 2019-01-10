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Вадим Иосуб
© Sputnik / Miroslav Rotari

Финансовый аналитик: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет

Экспертиза
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Каким будет курс евро и доллара на валютном рынке республики в наступившем году, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова ведущий финансовый аналитик крупнейшего форекс-брокера Молдовы и СНГ "Альпари" Вадим Иосуб.

В целом, считает эксперт, 2019 год для молдавского лея пройдет под знаком стабильности.

"Я ожидаю достаточно умеренного роста доллара – приблизительно до 17,4 лея к концу года. А евро, напротив, имеет шанс снизиться приблизительно до 19,2", - сказал Иосуб в эфире программы "Экспертиза"

Валюта. Евро и доллары
© Sputnik / Александр Чипурин
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По прогнозам специалиста, в процентном соотношении до конца года "американец" может вырасти примерно на 1%, а евро упадет на 3%.

"Будет такая разнонаправленная динамика валют, потому что от самой пары евро-доллар я ожидаю снижения до 1 доллара и 10 центов за евро", - добавил он.

Аналитик обратил внимание на предсказуемое поведение лея в течение 2018 года, которое особенно выделялось на фоне не совсем стабильных валют соседних стран.

По его мнению, в случае неизменности политики Нацбанка Молдовы, лею ничего не будет угрожать и в наступившем, 2019 году.

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Теги:
Доллар, евро


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