Программа "Экспертиза" с Валентиной Савиной – полная версия

Куда уехал цирк? Какова судьба известного в СССР кишиневского циркового коллектива?
Какой он, настоящий цирк – наполненное романтикой передвижное шапито или фундаментальная площадка?
Наши за границей. Кому из наших соотечественников удалось пробиться на российской эстраде?
Хазанов, Шифрин и принцесса Монако Стефания – что связывает этих людей?
Эти и другие вопросы ведущие программы "Экспертиза" Наталья Иовва и Евгений Паскарь обсудили с руководителем российского Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша) Валентиной Савиной.
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