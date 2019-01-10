Программа "Экспертиза" с Валентиной Савиной – полная версия

Она дала путевку в жизнь многим известным артистам, ее называют мамой армии клоунов, акробатов, жонглеров, гимнастов и фокусников - гостем радиостудии Sputnik Молдова стала директор российского Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша) Валентина Савина.

Куда уехал цирк? Какова судьба известного в СССР кишиневского циркового коллектива?

Какой он, настоящий цирк – наполненное романтикой передвижное шапито или фундаментальная площадка?

Наши за границей. Кому из наших соотечественников удалось пробиться на российской эстраде?

Хазанов, Шифрин и принцесса Монако Стефания – что связывает этих людей?

Эти и другие вопросы ведущие программы "Экспертиза" Наталья Иовва и Евгений Паскарь обсудили с руководителем российского Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша) Валентиной Савиной.

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