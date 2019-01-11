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Дмитрий Калак
© Sputnik / Osmatesco

Калак: жителям Молдовы надо увеличивать зарплаты, а не снижать аппетит

Экспертиза
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О том, почему граждане республики оказались в лидерах по расходам на еду, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал главный редактор издания "Экономическое обозрение Логос-пресс" Дмитрий Калак.

Агентство РИА Рейтинг провело исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции. Согласно его данным, жители Молдовы более 43% доходов тратят на еду, 18,8% - на содержание жилья, 11% - на одежду и обувь, на здоровье – 4,2%, транспорт – 4%. Таким образом, Молдова вошла в тройку стран, чьи жители больше других тратят денег на продукты питания.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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А вот лидером рейтинга (по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов) стал Люксембург. Жители этой страны тратят на питание лишь 8,7% своих расходов. Далее идут Великобритания с 10% расходов и Нидерланды с 10,6%. 

По мнению главного редактора газеты "Экономическое обозрение Логос-пресс" Дмитрия Калака, основная причина того, что жители Молдовы "проедают" так много денег заключается отнюдь не в их аппетитах, а в низких зарплатах. 

"Надо говорить не о том, что мы кушаем больше, чем люксембуржцы или швейцарцы. Дело в том, что у нас чрезмерно низкие зарплаты. Надо не снижать потребление еды гражданами Молдовы, надо увеличивать зарплаты – это естественно", - отметил журналист в эфире программы "Экспертиза"

По его словам, существует обратная связь между ВВП на душу населения, который является одним из ключевых индикаторов экономического развития страны, и долей расходов на еду. Как правило, чем больше у жителей эта статья расходов, тем ниже уровень их жизни.

"Мы знаем, что ВВП на душу населения в Молдове один из самых низких в Европе, и нам, к сожалению, далеко от Люксембурга, Швейцарии, Дании или других стран. Надо увеличивать добавленную стоимость и совершать качественный рывок в развитии экономики для того, чтобы были более высокие зарплаты, и чтобы доля еды в наших расходах уменьшалась", - добавил собеседник. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Примечательно, что, в отличие от жителей Молдовы, больше всего денег жители благополучных западноевропейских стран тратят на походы в рестораны, развлечения, путешествия, обустройство дома и образование.

К примеру, лидерами по доле расходов на культуру и досуг являются Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Причем шведы и британцы на развлечения и культурное развитие тратят даже больше денег, чем на еду.

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