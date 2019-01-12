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Виктор Бурунсус
© Sputnik / Osmatesco

Бурунсус: когда в Молдове появятся 5G и Li-Fi

Экспертиза
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О перспективах освоения в Молдове новейших технологий передачи данных в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в области экономики Виктор Бурунсус.

Пятое поколение мобильной связи — 5G — сделает доступными многие вещи, которые сегодня мы можем видеть только в фильмах фэнтези. Благодаря новой технологии виртуальная реальность, беспилотные автомобили, "Интернет вещей" смогут перейти в нашу повседневную жизнь.

Все потому, что пятое поколение мобильной связи позволяет обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, а это в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. 

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© Sputnik / Е. Киблик
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В США, странах Евросоюза и в России планируют запустить 5G в наступившем году и уже просчитали расходы. Как оказалось, удовольствие это не из дешевых. Так, при самостоятельном развитии 5G в России с 2020 по 2027 годы каждый из операторов "большой четверки" (МТС, Билайн, "Мегафон" и Tele2) должен будет инвестировать в среднем 130-165 миллиардов рублей (более двух миллиардов долларов США).

В случае совместного использования станций, потребуются значительно меньшие затраты.

"В Корее запустили 5G, причем запустили три оператора вместе, в США три оператора пошли на поклон к агентству по регулированию FCC (Federal Communications Commission - Федеральная комиссия по связи – прим.ред), чтобы дать им возможность запускать это сообща. В России говорят, что это предпочтительный способ запуска сети. Соответственно, в плоскости построения сети лучше, чтобы операторы кооперировались", - отметил Виктор Бурунсус, рассуждая в эфире программы "Экпертиза" о перспективах 5G. 

Телефон.
© Sputnik / Osmatesco
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Несмотря на непростую ситуацию, говорить о запуске 5G в Молдове нужно, считает эксперт. Хотя бы потому, что республика не может выпасть из всемирного технологического прогресса. Но вот когда в республике появится мобильная связь пятого поколения – пока этот вопрос остается открытым.

Как и в случае с другой высокоскоростной беспроводной коммуникационной технологией Li-Fi, которая использует видимый свет в качестве канала связи для передачи данных. Иными словами – включается лампочка и появляется интернет.

"Это не совсем фантастическая идея. Давайте приведем пример, где бы она имела смысл. У нас поменяли лампочки в парках. Кабель протянули, но оптоволокно протянуть туда забыли. Хотя должны были протянуть, потому что мы видим то, что называется технологией Smart Cities - технологией "Умных городов", технологией Internet of Things – "Интернет вещей". А это означает, что любое устройство должно быть подключено к интернету", - добавил собеседник.

Как уточнил эксперт, это может быть даже фонарный столб, если его свет может дать интернет. Однако все требует системного мышления и действий.

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