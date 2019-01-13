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Валерий Жереги
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кинорежиссер: когда у молдаван появится национальная идея, как у французов

Экспертиза
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Как французский кинематограф стал национальной идеей, и когда в Молдове начнут защищать отечественного производителя кино, молдавский кинорежиссер и сценарист, глава Национального центра кинематографии Валерий Жереги рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В чем залог успеха французского кино? Валерий Жереги считает, что никакого особого секрета у французов нет. Все очень просто – государство установило ограничения на прокат иностранных картин. К примеру, на большие экраны пускают только 25% американских фильмов. Налоги с проката идут в специальный Фонд развития национального кино.

"Это не трибунная политика, а политика правильного развития отрасли. Они защищают отечественного производителя кино", - отметил Жереги в эфире программы "Экспертиза"

Кинопоказ проекта Кинопоезд
© Sputnik / Артем Житенев
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Не только защищают отечественный кинематограф, но и прививают к нему любовь с раннего детства, говорит собеседник. Во французских школах есть предмет "История кино", в рамках школьной программы детей водят в кинотеатры, а затем учат писать критические рецензии на просмотренные, конечно же отечественные, фильмы.

Вот так французский кинематограф стал частью национальной идеи. Чего, увы, не произошло у нас. Но винить кого-то в развале молдавского кино Жереги не торопится.

"У меня и в мыслях не было показать на кого-то пальцем и обвинять в том, что кто-то виноват. Все виноваты. 25 лет перестраивалась страна, одно правительство сменяло другое, было не до кино", - добавил он.

Исправить все в один миг невозможно и неправильно, считает собеседник. Даже если бы, пофантазируем, государство выделило огромную сумму на развитие кинематографа. Молдавского зрителя отстраняли от отечественного кино десятилетиями, говорит режиссер. Поэтому могут понадобиться годы, чтобы молдавская киноиндустрия стала отвечать требованиям, которые вкладываются в это громкое понятие.

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