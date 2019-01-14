Калак: почему в Молдове рост экономики не влияет на благосостояние людей

О том, почему в Молдове количественный рост экономики не является качественным, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал главный редактор издания "Экономическое обозрение Логос-пресс" Дмитрий Калак.

По данным главы министерства экономики Кирилла Габурича, национальная экономика второй год подряд демонстрирует позитивный тренд.

"Рост экономики составляет 4%. Объем инвестиций с января по сентябрь этого года увеличился на 13,5%, экспорт республики продолжает оставаться в плюсе и за указанный период увеличился на 18,7%", - сказал министр, подводя итоги 2018 года.

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Действительно, молдавская экономика растет, и у правительства есть все основания говорить об успехах, считает главный редактор издания "Экономическое обозрение Логос-пресс" Дмитрий Калак. Однако количество - не означает качество. Четырехпроцентного роста ВВП недостаточно для того, чтобы мы могли сделать качественный шаг вперед в развитии экономики, и это признают даже в правительстве.

К примеру, возьмем сельхозпроизводство, говорит собеседник, в этой отрасли у нас рекордный прирост – 12%, такого не было за всю историю независимости страны. Но, как известно, у медали есть две стороны.

"Рост сельхозпроизводства обернулся тем, что в сети появились фотографии яблок, вываленных на обочину дороги. Мы знаем, что есть проблема со сбытом и другой сельхозпродукции", - сказал Калак в эфире программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Или если взять другую гордость молдавской экономики - сектор информационно-коммуникационных технологий - он также показывает рост, ширится экспорт услуг в этой сфере, создаются рабочие места с высокими зарплатами. Но если попытаться комплексно проанализировать то, что происходит в этой сфере, мы увидим настораживающие моменты, на которые надо обращать внимание, считает собеседник.

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"Более трех четвертей всех компаний, которые работают в сфере IT, - фирмы, которые занимаются облегченными вариантами разработок, тестированием, доведением каких-то программ до кондиции. То есть занимаются работой с низкой добавленной стоимостью. Поэтому эти три четверти компаний производят всего 42% оборота в этой сфере", - добавил он.

Это же касается динамично развивающегося молдавского автопрома, который работает на аутсорсинге, что подразумевает производство с низкой добавленной стоимостью.

По мнению собеседника, чтобы количественный экономический рост перешел в качественный, мы должны не увеличивать число компаний, а создавать конечные продукты с высокой добавленной стоимостью, которые можно было бы продавать и на внутреннем, и на внешнем рынках.