Лащенова: Власти должны создать экономическую базу для возможности работы в Молдове

О том, почему русскоязычное население не должно выезжать из страны, в эфире радио Sputnik Молдова рассказала председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова.

По данным председателя Координационного совета российских соотечественников Молдовы Петра Донцова, каждый день из нашей республики в Россию уезжают до сотни человек. Конечно, объяснить их выбор можно – искать новый дом в чужой стране их заставляет экономическая нестабильность на родине, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, нехватка рабочих мест.

Как заявила в эфире радио Sputnik Молдова председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова, если бы власти проявили свою заинтересованность, вполне можно было бы остановить процесс отъезда людей за рубеж.

"Многие люди и здесь успешны, могут себя реализовать и в этих непростых условиях. Если наши власть предержащие хотят, чтоб Молдова существовала, они должны прежде всего создать экономическую базу для того, чтобы человек был обеспечен нормальной зарплатой", - сказала Лащенова.

По словам Лащеновой, сохранить Молдову со всем ее многонациональным разнообразием – задача номер один для властей. И важным шагом к этому может быть сохранение действующего производства и создание новых рабочих мест.

"В Кантемире был лицей имени Пушкина, там училась тысяча детей. Закрылось градообразующее предприятие – консервный завод. Проходит буквально два года, и теперь в школе остался 61 ученик. И потому мы повторяем: создание производства! Нужны заводы, нужны фабрики", - заключила она.