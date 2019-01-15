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Михаил Давыдов
© Sputnik / Osmatesco

Давыдов: у абитуриентов из Молдовы есть три возможности поступить в вуз России

Экспертиза
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Завершается срок приема заявок на поступление в вузы России через представительство Россотрудничества в Молдове, об этой и других возможностях получения российского высшего образования рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова Михаил Давыдов.

Самым простым способом, по словам собеседника, является обращение непосредственно в Российский центр науки и культуры в Кишиневе – представительство Россотрудничества в РМ.

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ)
© Sputnik / Ирина Ляхова
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По словам Давыдова, желающие подать документы должны поторопиться, так как регистрация на портале Russia.Study открыта только до 20 января. На сайте также размещена вся информация о поступлении и образец анкеты со всеми требования министерства образования России. 

Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя отбор с помощью официального сайта Russia.Study. Наличие Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для абитуриентов, поступающих через Россотрудничество, не обязательно. После регистрации желающим предстоит пройти только тестирование.

Второй путь – индивидуальный и более сложный, поскольку предусматривает наличие результатов ЕГЭ, который можно сдать в Молдове.

"Такую возможность предоставляют несколько организаций. Проводит такой экзамен Россотрудничество, кроме нас – Славянский университет, ЕГЭ можно сдать и на базе Приднестровского госуниверситета", - сообщил Давыдов. 

На основании ЕГЭ можно подавать документы в любой российский ВУЗ, однако это не гарантирует зачисление. Все зависит от оценок, полученных на экзамене, и от требований учебного заведения.

Молодая мать с сыновьями, архивное фото.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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"Какое-то нижегородское высшее учебное заведение может брать людей с 70% из 100% по результатам ЕГЭ. А, например, в Московском государственном институте международных отношений результат должен быть 100%. В таких вузах, как МГИМО, Московский государственный университет, других самых известных и популярных высших учебных заведениях России, помимо ЕГЭ могут быть еще и дополнительные экзамены", - добавил собеседник в программе "Экспертиза".

И последний, третий путь, доступен гражданам Молдовы, входящих в категорию соотечественников, для которых русский язык является родным и которые обладают российским гражданством либо могут претендовать на него.  

"Многие учебные заведения предлагают бюджетные места для соотечественников, но не по результатам Единого госэкзамента – для них в этих вузах проводится собеседование и тестирование в рамках приемной кампании, которая в Российской федерации проходит летом", - отметил Давыдов.

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