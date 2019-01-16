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Виктор Жук
© Sputnik / Osmatesco

Жук: ожидаю грязную и скандальную предвыборную кампанию в Молдове

Экспертиза
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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (88)
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Политолог Виктор Жук считает, что кампания перед выборами в парламент республики будет наполнена компроматом и спекуляциями.

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова политолога Виктора Жука, борьба развернется между тремя электоральными конкурентами, которые пользуются наибольшей электоральной поддержкой. Но свое слово скажут и другие политические игроки.  

"Будет ожесточенная борьба, особенно борьба компроматов, инсинуаций, спекуляций. Это благодаря тому, что значительно расширился потенциал СМИ. Будет очень грязная предвыборная кампания, потому что все будут руководствоваться принципом "выборы спишут все". Люди не оставляют после выборов места для того, чтобы по-человечески встретиться", - отметил политолог в ходе программы "Экспертиза"

По его мнению, ожесточенность соперничества конкуренты объясняют тем, что на кон якобы поставлено будущее республики.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Но так было всегда, подчеркнул он, каждые выборы в Молдове представлялись решающими, таковыми по факту не являясь.

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"Основные цели у конкурентов масштабные, они понимают, что для них сейчас настал момент. И поэтому они будут использовать все средства – в том числе ненормированные", - добавил политолог.

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Тема:
Парламентские выборы 2019 в Молдове (88)

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Теги:
парламент, Выборы, Молдова


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