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Денис Старуш
© Sputnik / Miroslav Rotari

Старуш: что магазины делают с продуктами с истекшим сроком годности

Экспертиза
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О том, что молдавские магазины делают с продуктовыми товарами, у которых истек срок годности, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал руководитель Центра по защите прав потребителей (ЦЗПП) Денис Старуш.

По подсчетам британского Института инженеров-машиностроителей, ежегодно магазины по всему миру создают 1,6 миллиона тонн мусора. Больше всего просроченного товара – в процветающих странах. Как сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), в Европе и Северной Америке на одного человека приходится от 95 до 115 килограммов пищевых отходов, в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии – 6-11 килограммов. 

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А это указывает на то, что ни одна из даже самых развитых стран до сих пор не решила проблему управления стоками скоропортящихся продуктов. И Молдова не исключение.

По словам руководителя Центра по защите прав потребителей Молдовы Дениса Старуша, до 2018 года ритейлеры все просроченные продукты возвращали производителю. После внесения поправок в закон "О внутренней торговле" правила утилизации ужесточились. Проблему просроченных продуктов переложили на магазины, к недовольству последних.

"Сейчас закон "О внутренней торговле" запрещает магазинам возвращать просроченный товар поставщику. Весь товар, который не продался, должен уничтожаться, но его не уничтожают. У магазинов есть договор с предприятием „Autosalubritate", которое просто вывозит продукты на свалку, как мусор", - сказал правозащитник в эфире программы "Экспертиза".  

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В Молдове цивилизованной системы утилизации просроченных продуктов пока не существует. Как нет и гарантий того, что магазины продают только свежий товар. И хотя государство жестко наказывает за просрочку, как отметил Старуш, ритейлеры до сих пор хитрят, пытаясь "освежить" то, что есть уже нельзя.

"Проблема есть с товарами, расфасованными в коробки или в пакеты, на которые наклеивается стикер с датой производства. Мы часто видим, как, к примеру, на 7 число сверху наклеен уже другой стикер – 9 число. Ну сколько можно, к примеру, на сыр, перебивать дату", - добавил он.

Правда, многие магазины уже отказываются от этой пагубной практики. Перебивать дату уже невыгодно, ведь в попытке спасти пару леев, можно лишиться тысяч.

"Стоит ли заниматься этим делом? Многие магазины начали задумываться над этим, потому что, если их поймают на таком обмане, придется заплатить штраф 5000 леев", - добавил он.

Еще тяжелее перебивать дату на заводской упаковке. Тут можно не сомневаться, утверждает эксперт, если на молоке написан срок годности, то это дата от производителя, а не от продавца. Последние, правда, и тут выкручиваются из ситуации, выставляя в первые ряды продукты с критическими сроками.

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