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Кристина Буга
© Sputnik / Miroslav Rotari

Советник президента: к 2050 году в Молдове остается 2 миллиона жителей

Экспертиза
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Если ничего не предпринимать, последствия демографических процессов могут быть даже хуже, чем рассчитали зарубежные демографы, считает советник президента Молдовы по связям с диаспорами Кристина Буга.

Молдова вышла в мировые "лидеры" по темпам убыли народонаселения.

Мигранты, архивное фото.
© Sputnik / Jesus Alvarado
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Об этом говорится в демографическом прогнозе Чешского института геополитики и социальных наук. 

Его эксперты составили рейтинг государств, где в XXI веке будет наблюдаться наибольшее сокращение населения.

В республике наблюдаются два основных тревожных фактора - самая низкая рождаемость и одновременно самый массовый отъезд граждан за рубеж. Если не будет предпринято срочных мер, то к 2100 году население Молдовы уменьшится примерно на 54% по сравнению с показателями 2020 года.

Если посмотреть на более краткосрочную перспективу, то, по расчетам ученых, к 2050 году население Молдовы сократится почти на треть - с нынешних 3,5 млн до 2,5 млн жителей. 

Ольга Гагауз
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам советника президента Молдовы по связям с диаспорами Кристины Буга ситуация может оказаться еще более плачевной, чем прогнозируют чешские исследователи.

Если ничего не изменится в области демографической политики, к 2050 году в республике останется жить только два миллиона человек, говорит она.

"Ситуация тревожна. Население Молдовы уже уменьшилось на 1 миллион человек. Если принять во внимание текущие тенденции миграции в целях учебы и работы, то показатели демографических потерь могут повыситься на 500 тысяч или даже на 1 миллион человек", - отметила собеседница в эфире программы "Экспертиза".

Заработки и учеба – это два основных направления миграционных потоков из Молдовы.

Больше всего студентов уезжают на учебу в Румынию и во Францию. Но вот точное количество молодых людей, ежегодно покидающих родину, определить сложно.

"Большинство студентов уезжают учиться за рубеж не в рамках какого-то соглашения. Мы не можем контролировать поток студентов, которые уезжают из страны. Они сами высылают свои документы, резюме и уезжают. Это происходит в направлении Великобритании, Франции и Румынии. По соглашению очень маленький процент уезжают учиться, речь может быть о 10% или даже меньше", - добавила она.

Безусловно, в республике давно приняты различные программы, призванные остановить депопуляцию. Но, увы, признает она, эффект от них несоизмерим с числом тех граждан Молдовы, которые продолжают уезжать из страны.

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Теги:
население


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