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Спортивный комментатор Денис Казанский
© Photo: Youtube / Dynamo Moscow FC

Эксперт: играть в атаку со сборной Франции – самоубийство

Экспертиза
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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (17)
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Известный российский спортивный комментатор Денис Казанский в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал мнение о возможностях молдавской сборной в матче с чемпионами мира по футболу.

Молдова готовится к матчу года со сборной Франции по футболу – действующими чемпионами мира. Игра пройдет на столичном стадионе "Зимбру" 22 марта.

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В ходе пресс-конференции главный тренер молдавской сборной Александр Спиридон пообещал, что наши футболисты постараются показать зрелищный футбол в противостоянии с французами.

"Мы не будем обороняться и "ставить автобус" у своих ворот, а постараемся тоже играть в футбол", - подчеркнул он. 

По мнению спортивного обозревателя телеканала "Матч ТВ" Дениса Казанского, играть в атаку с чемпионом мира будет сложно, поэтому в ходе встречи, скорее всего, молдавская сборная выберет оборонительную тактику.

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"При Александре Спиридоне мы видим, что серьезно изменилась игра в обороне, потому что были хорошие ничьи с Белоруссией и с Арменией. Но команда мало забивает, и это большая проблема. Я думаю, что в ворота Франции, у которой такой подбор защитников, забить будет крайне сложно", - сказал эксперт в эфире программы "Экспертиза".

Безусловно, у французов есть слабые места, в частности, в обороне, считает Казанский, которые проявились и на чемпионате мира, прошедшем в России летом 2018 года, и после этого турнира. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Мы видим, что команда часто пропускает. То есть это еще действуют не наработки Дешама (Дидье - тренер французов, ред.) в обороне, будут продолжаться поиски на фланге. С вратарем все понятно. И вот это уязвимая точка, потому что все остальное, как мне кажется, абсолютно идеально: фантастический центр поля с лучшими игроками мира: и Конте (Н’Голо - ред.), и Погба (Поль - ред.), и выдающийся Килиан Мбаппе. Я не вижу больше никаких слабых мест, только в обороне. Но, опять же, с оговоркой, что сборные Бельгии и, в какой-то мере, Англии смогут этим воспользоваться при очень сильной атаке", - заключил он.

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Поединком с действующими чемпионами мира подопечные Спиридона начнут отборочный цикл в группе "Н". Матч состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру". А уже 25 марта Молдова на выезде сыграет с Турцией.

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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (17)

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