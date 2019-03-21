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Дмитрий Китороагэ.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперт о матче Молдова-Франция: не надо думать, что наших "размажут" по полю

Экспертиза
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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (17)
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У молдавской сборной мало шансов на победу с чемпионом мира по футболу, но не стоит думать, что игра будет только в одни ворота, считает спортивный обозреватель, ведущий радиостудии Sputnik Молдова Дмитрий Китороагэ.

Молдова готовится к матчу года со сборной Франции по футболу – действующими чемпионами мира. Игра пройдет на столичном стадионе "Зимбру" 22 марта. 

Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ходе пресс-конференции главный тренер молдавской сборной Александр Спиридон пообещал показать зрелищный футбол. Наставник молдавских футболистов тщательно проанализировал поединок французов с Люксембургом, который завершился нулевой ничьей, при полном статистическом доминировании чемпионов мира. Спиридон считает, что молдавская сборная способна сыграть на том же уровне.

С главным тренером молдавской сборной согласен спортивный обозреватель Дмитрий Китороагэ. Статистика показывает, что Молдова успешно играет с именитыми командами.

"Давайте вспомним матч между сборной Молдовы и Голландией в 2003 году. Все ожидали, что нас "размажут" по полю, но было не так, счет оказался 2:1 в пользу Голландии. Не забудем матч с Италией, мы проиграли 0:1, но итальянцам было очень тяжело", - отметил он в эфире программы "Экспертиза".

По мнению собеседника, как это ни парадоксально, но молдавским футболистам в игре с Францией может помочь фактор их неизвестности. Французы не знакомы ни с молдавскими футболистами, ни со спецификой молдавского футбола. Да и включит ли французская команда все свои турбины в игре с неизвестной командой – тоже неизвестно. 

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© Sputnik / Murad Orujov
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"Захочет ли она сыграть на максимуме – это вопрос. Давайте вспомним, как сыграла Франция на чемпионате мира в России. 1:0 против Перу, 2:1 против Австралии, 0:0 с Данией, у Аргентины выиграла 4:3. Не было больших счетов, как было у сборной Германии в 2014 году, когда она просто разгромила Бразилию 7-1 или когда разгромила Португалию", - добавил комментатор.

Второй фактор – психологический. С одной стороны, молдавской команде терять нечего, что может снять огромный психологический груз, который испытывают спортсмены. С другой, матч с чемпионами мира – это хорошая возможность продемонстрировать все самое лучшее, на что способны футболисты в надежде на то, что их заметят более именитые, а, следовательно, богатые клубы.

"Поверьте, скаутеры на второй день будут искать, звонить, интересоваться, сколько они стоят, когда у них заканчивается контракт, и в каких клубах они играют. Так во всем мире. Матчи сборных – это колоссальный шанс подписать контракт с клубами, где крутятся серьезные деньги, где ежегодные зарплаты доходят до миллионов евро", - заключил Китороагэ.                      

Поединком с действующими чемпионами мира подопечные Спиридона начнут отборочный цикл в группе "Н". Матч состоится в Кишиневе на стадионе "Зимбру". А уже 25 марта Молдова на выезде сыграет с Турцией.

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Тема:
Молдова в квалификации на Евро-2020 (17)

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