Политолог: у Демократической партии есть несколько сценариев

О том, как долго может затянуться в Молдове период политической неопределенности, и какая из партий будет себя чувствовать наиболее комфортно в этот период - в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает политолог Игорь Волницки.

Первое заседание парламента не внесло никакой ясности в политический расклад, однако это не говорит о том, что на политической сцене страны царит хаос, считает политолог Игорь Волницки. Первое заседание оказалось вполне предсказуемым, ведь депутаты сделали то, что должны были сделать по закону – собраться в течение месяца после выборов. Формальности были соблюдены, и сейчас у них появилось время для принятия решений.

"Такая же ситуация была в 2009 и в 2014 году. Например, после предыдущих парламентских выборов, которые состоялись 30 ноября 2014 года, парламент собрался на учредительное заседание в канун нового года, а спикер Канду был избран 23 января, то есть спустя два месяца после выборов, а все это время был перерыв", - напомнил собеседник в программе "Экспертиза".

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Первое заседание показало, что даже если и велись какие-то сепаратные переговоры о коалиции, то они либо зашли в тупик, либо далеки до финала. Впрочем, нельзя сказать, что ситуация неуправляема, все идет по сценарию одного из политических игроков, уверен эксперт.

"Демократическая партия ничего не теряет. Она понимает, что после отказа блока ACUM вести переговоры, демократы оказались в центре, сейчас от них зависит все. У них появилась уверенность в том, что именно они будут у власти. Ничто им не мешает тянуть это удовольствие. Потому что если будет создана коалиция с социалистами, то они вынуждены будут разделить эту власть, а сейчас они эту власть не делят ни с кем. Им это выгодно. Потому что когда есть уверенность в том, что все равно страной не будут управлять без тебя, то пусть этот период единоличного правления длится до бесконечности", - отметил политолог.

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По мнению Волницкого, сегодня демократы посылают своим коллегам множество сигналов, а к ситуации относятся гибко. С одной стороны, они готовы к коалиции на своих условиях, естественно. С другой, их устроит ситуация, если и не получится альянса. Тогда, через возможное решение Конституционного суда о расширении полномочий правительства, они будут править страной еще полтора года. Даже в случае досрочных выборов устанавливать правила игры будет Демпартия, считает эксперт.

"Демократы дают сигнал остальным: хотите – договаривайтесь с нами, не хотите – мы и без вас будем управлять. Мы будем управлять, как создав мажоритарную коалицию по образцу 2016 года, как в условиях миноритарного правительства, которое было в 2015 году, так и вообще без какой-то коалиции, с досрочными выборами или без них. Демократическая партия полностью контролирует политический момент. И она имеет несколько сценариев, которые выгодны только ей одной", - резюмировал он.

В четверг в Молдове начало работу учредительное заседание парламента X созыва. Было объявлено о формировании трех парламентских фракций: демократов, социалистов и партии Шор. Констатировав отсутствие коалиции, которая смогла приступить к формированию рабочих органов парламента и правительства, в работе законодательного органа был объявлен перерыв.