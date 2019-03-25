Синоптик: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

Молдавские метеорологи прогнозируют теплую весну и лето. В последние годы температура воздуха в этот период постоянно превышала норму. Не будет исключением и сезон 2019 года, отметила Лидия Трещило.
Однако основная проблема, по словам эксперта, будет заключаться не в температурном режиме, а в отсутствии осадков.
"Запасы влаги в почве после зимы достаточно хорошие, но, к сожалению, в течение марта по всей республике ощущается дефицит осадков, а в Кишиневе вообще их не было. Это уже начинает влиять на посев ранних культур. В апреле, по предварительным прогнозам, также ожидается дефицит осадков", - сказала метеоролог в эфире программы "Экспертиза".
Проблема с осадками ощущалась и в прошлом году. В течение апреля и половины мая в Молдове установилась засуха. Урожай спасли начавшиеся в конце мая дожди.
"Будем надеяться, что и в этом году будет так же", - добавила специалист.
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник и вторник в центральной и северной части республики возможны небольшие дожди. Температура воздуха снизится. К четвергу в ночные часы ожидается мороз -3…-5. Днем воздух прогреется до + 10..+12 градусов. К концу недели потеплеет.
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