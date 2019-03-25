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Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca

Синоптик: вот какой будет погода весной и летом в Молдове

Экспертиза
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Тема:
Погода в Молдове (629)
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О проблемах, которые могут возникнуть в республике из-за неблагоприятных погодных условий в ближайшие месяцы, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала начальник метеорологического центра Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

Молдавские метеорологи прогнозируют теплую весну и лето. В последние годы температура воздуха в этот период постоянно превышала норму. Не будет исключением и сезон 2019 года, отметила Лидия Трещило. 

Однако основная проблема, по словам эксперта, будет заключаться не в температурном режиме, а в отсутствии осадков.

"Запасы влаги в почве после зимы достаточно хорошие, но, к сожалению, в течение марта по всей республике ощущается дефицит осадков, а в Кишиневе вообще их не было. Это уже начинает влиять на посев ранних культур. В апреле, по предварительным прогнозам, также ожидается дефицит осадков", - сказала метеоролог в эфире программы "Экспертиза"

Ураган
© REUTERS / Handout
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Проблема с осадками ощущалась и в прошлом году. В течение апреля и половины мая в Молдове установилась засуха. Урожай спасли начавшиеся в конце мая дожди.

"Будем надеяться, что и в этом году будет так же", - добавила специалист.               

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник и вторник в центральной и северной части республики возможны небольшие дожди. Температура воздуха снизится. К четвергу в ночные часы ожидается мороз -3…-5. Днем воздух прогреется до + 10..+12 градусов. К концу недели потеплеет.

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Тема:
Погода в Молдове (629)

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