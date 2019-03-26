Волницки: в ACUM решили сесть сразу на два стула

О том, почему блок ACUM распался на две разные фракции в парламенте, рассуждает в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог и публицист Игорь Волницки.

Лидеры блока ACUM, куда входят партии PAS-DA, который по итогам выборов получил в высшем законодательном органе Молдовы 26 мандатов, объявили о разделении на две парламентские фракции - PAS и DA. Об этом на брифинге во вторник заявила глава партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

© Sputnik / Miroslav Rotari Блок ACUM распался на две фракции в парламенте

Как пояснила Санду, она возглавит фракцию PAS, а Андрей Нэстасе - фракцию DA.

В то же время лидеры партий заявили о том, что блок в дальнейшем будет выступать в качестве единой политической силы.

"Блок ACUM остается единым. На местные выборы мы идем вместе",- сказал Нэстасе.

Ситуацию мирного развода прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог и публицист Игорь Волницки.

По мнению собеседника, Майя Санду и Андрей Нэстасе понимали, что в случае формирования единой фракции кто-то из них должен будет уступить, а это означало технический проигрыш. Так было во время президентских выборов, когда Нэстасе уступил Майе Санду, так оказалось и на местных, когда политики поменялись местами.

"Каждый раз тот, кто уступал, оказывался в проигрыше. Сейчас один из них должен был уступить - они это понимают. Конечно, теоретически можно предположить двух сопредседателей фракции, но есть определенные нормы, которые обязывают одного из них, пусть и не гласно, но уступить", - сказал Волницки в эфире программы "Экспертиза".

Но вот формирование разных фракций означает, что уступать никому не надо.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пульт управления блоком ACUM находится не в Молдове

К тому же это гарантирует дополнительные бонусы, от которых трудно отказаться.

"У них будут два места в постоянном Бюро парламента, у них будет право на шефство в одной из парламентских комиссий, они об этом не говорят, но, наверняка, учитывают, что это означает два больших кабинета с секретаршей и со служебной машиной. Это означает, что, если одной фракции дается одно слово на выступления, а у них будет два слова для выступлений, то есть это дает дополнительный доступ к парламентской трибуне. И выход на европейских чиновников, у них будет не одна встреча, а две. Это дает определенное право на представительство в парламентских делегациях", - добавил эксперт.

Мирный развод связан с определенными рисками, и акумовцы это тоже понимают. Ведь электорат, которому было обещано идти вместе до конца, может и не понять таких маневров. А это опасно, особенно в канун местных выборов, а, возможно, и досрочных парламентских.

"Какой месседж они шлют электорату? Вот мы полгода назад просили ваши голоса и доверие под тем предлогом, что мы объединились во благо европейского избирателя. А пришли в парламент и разъединились. Оказалось, что нам это единство нужно было только во время выборов. Это очень опасно", - подчеркнул политолог.

Андрей Нэстасе и Майя Санду осознают эти риски, но, как выразился собеседник, очень хотят занять сразу на два стула.

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