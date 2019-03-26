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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Osmatesco

Чуря: партии в Молдове соблюдают ритуал, но в итоге коалиция будет создана

Экспертиза
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Консультации, инициированные президентом Игорем Додоном с лидерами парламентских партий, не приблизили их к созданию коалиции, а стали символическим действом, после которого должны начаться реальные переговоры на тему смены власти в стране, считает политолог Корнелиу Чуря.

Во вторник президент Молдовы Игорь Додон провел встречи с лидерами трех парламентских партий: ПСРМ, ДПМ и блока ACUM, в ходе которых был поставлен вопрос о необходимости формирования парламентского большинства, которое бы позволило вывести страну из "вакуума политической власти".

Президентура РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Итоги переговоров: заявления после встреч лидеров партий с Игорем Додоном

Демократы и социалисты заявили о готовности к диалогу и нерациональности начинать переговоры с распределения ключевых государственных постов. 

Лидеры блока ACUM, в который входят партии PAS Майи Санду и DA Андрея Нэстасе, настаивают на получении ими постов премьер-министра и спикера парламента, соответственно, а также на формировании миноритарного правительства.

Парламентские партии нисколько не продвинулись в процессе формирования коалиции, считает политолог Корнелиу Чуря, прокомментировавший в эфире программы "Экспертиза" прошедшие встречи.

"Политические партии не особо спешат, потому что политический ритуал по формированию власти, по вручению "скипетра" предполагает определенный промежуток времени, который нужно пройти. Но нигде не указано, как быстро надо двигаться в этом направлении", - отметил он. 

Политолог считает, что действия главы государства Игоря Додона, ставшего инициатором консультаций, полностью соответствуют его обязанностям и демонстрируют абсолютно демократическое отношение президентской власти к сложившейся ситуации. Приятно и то, что партии ответили президенту взаимностью, несмотря на очевидные разногласия, которые отмечались между ветвями власти до этого.

"Они вошли в этот ритуал, они все встретились с президентом, и это очень приятно, потому что это означает, что соблюдаются декорации демократии, а это важно для передачи власти", - добавил он.

Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco
Волницки: в ACUM решили сесть сразу на два стула

По мнению собеседника, переговорный процесс может затянуться до трех месяцев, а политическим игрокам придется преодолеть множество препятствий на пути к коалиции. Но результат будет положительным для всей страны, прогнозирует политолог. Несмотря на отсутствие какой-либо ясности в конфигурации будущего альянса, очевидно, что досрочных выборов в Молдове не будет, считает Чуря. 

"Перспективы досрочных выборов нет как таковой, потому что у партий нет политической заинтересованности в этом. Ее нет у социалистов, которые не уверены в том, что могут взять больше на досрочных выборах, ее нет у правых, потому что их поведение еще выдает определенный политический инфантилизм, они не готовы вести серьезную политическую борьбу, они должны привыкнут к депутатской роли. Ну а Демократическая партия слишком прагматична доля того, чтобы после самого хорошего результата, который она добилась в истории, провоцировать досрочные выборы", - добавил он.

Все граждане страны стали зрителями на любопытном спектакле, образно выразился собеседник. У представления будет три акта. Первый – это вступительный, ритуальный, через который мы проходим. За ним последуют настоящие переговоры на тему власти. А завершится действо еще одним ритуальным актом – подписанием соглашения о создании коалиции.

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