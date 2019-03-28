Ученый: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой

За последнее столетие средняя температура на Земле повысилась на один градус, ученые рассчитали, что если выброс парниковых газов останется на прежнем уровне, то в следующем столетии планета "нагреется" более, чем на пять градусов, что спровоцирует необратимые процессы.

Начиная с 80-х годов прошлого столетия наблюдения ученых показали, что интенсивность и скорость изменения температуры на Земле начала повышаться. По словам менеджера офиса "Изменение климата" Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василия Скорпана, средняя температура на планете менялась всегда, а были периоды, когда она была выше нынешней на десять градусов.

Однако эти изменения происходили на протяжении десятков тысяч лет, так что все живое успевало адаптироваться к новым климатическим условиям. Но вот то, что начало происходить на Земле в XXI веке, стало настоящим испытанием для планеты.

"За последние 100 лет средняя температура за Земле повысилась на 1 градус. Это очень высокий ритм изменения климатических параметров средней температуры", - сказал Скорпан в эфире программы "Экспертиза".

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Но самое страшное нас ждет впереди, уверены ученые. Сегодня существуют инструменты, с помощью которых с высокой долей вероятности можно просчитать, что нас ждет в следующие сто лет. Сценарий для человечества получился нежизнерадостным.

"Если человечество будет в следующем столетии развиваться так же, как в предыдущем, то средняя температура на Земле повысится от 1,6 до 5,3 градусов. Уже доказано, что повышение средней температуры выше двух градусов приведет к необратимым последствиям для живой природы и для жизнедеятельности человека", - добавил эксперт.

Точка отсчета нами уже пройдена – в результате разрушительной деятельности в индустриальный период человек уже "нагрел" землю на один градус. До точки невозврата осталось всего ничего. Сценариев возможного апокалипсиса множество, но вот какой из них будет реализован пока остается загадкой.

"По какому сценарию произойдет повышение температуры, к сожалению, сегодня никто в мире не может сказать. Однозначно только, что, если мы не предпримем меры по снижению уровеня газов с парниковым эффектом, то этот процесс будет продолжать двигаться по нарастающей", - заключил собеседник.

© REUTERS / Lucas Jackson Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять 10

В этом году глобальная ежегодная международная акция "Час Земли", организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.

В этот день люди в разных странах мира на один час отключат свет и другие электроприборы. Акция призвана привлечь внимание человечества к проблеме глобального потепления на планете.

Сегодня "Час Земли" — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, в том числе и жители Молдовы.