Скорпан: в субботу в Молдове на час отключат электроэнергию

В этом году глобальная ежегодная международная акция "Час Земли", организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

В этот день люди в разных странах мира на один час отключат свет и другие электроприборы. Акция призвана привлечь внимание человечества к проблеме глобального потепления на планете.

Сегодня "Час Земли" — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, в том числе и жители Молдовы.

По словам менеджера офиса "Изменение климата" министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василия Скорпана, Молдова примкнула к глобальной экологической акции в 2008 году. С тех пор ежегодно все больше людей по всей стране присоединяются к этому мероприятию, и, таким образом, вносят свой вклад в спасение планеты.

"Акция "Час Земли" пройдет в Молдове и в этом году. Она будет организована министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Все желающие могут присоединиться к нам и прийти на пешеходную улицу Евгения Дога в Кишиневе", - сказал Скорпан в эфире программы "Экспертиза".

Присоединиться к миллиардной армии борцов за сохранение климата может любой желающие и для этого не обязательно куда-то ехать. Надо просто в субботу отключить лишний свет с 20:30 до 21:30 где бы вы не находились – у себя дома или в офисе.

"Это относится к рекламному освещению, уличному освещению, бытовым потребителям, отключите электроприборы или освещение, которые являются избыточными. Так организаторы привлекают внимание всего населения земного шара к проблеме климатических изменений и охране окружающей среды. Причина глобального потепления – это выбросы газа с парниковым эффектом, а путем экономии электроэнергии можно этот процесс снизить или уменьшить", - добавил он.

На этом ограничиваться не стоит, призывает ученый. Необходимо постоянно стремиться к снижению потребления электроэнергии. И тогда у символической акции "Час Земли" появится эффект, который реально будет способствовать продлению жизни всего живого на нашей хрупкой планете.

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