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Виорел Гырбу
© Sputnik / Osmatesco

Гырбу: тарифы на газ и электроэнергию в Молдове взлетят после местных выборов

Экспертиза
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Власти будут сдерживать рост цен на энергоресурсы для бытовых потребителей до лета, пока не состоятся местные выборы, считает экономист Виорел Гырбу.

С 1 апреля электроэнергию в Молдову начала поставлять государственная компания Energocom, которая является посредником при закупке энергии у Молдавской ГРЭС и украинского ДТЭК "Павлоградуголь". При этом цена на электроэнергию, обозначенная в новом контракте, выше прежней на 2% и составляет 54,2 доллара за МВт/час. 

Высоковольтная линия
© Sputnik / Валерий Шустов
С 1 апреля в Молдове новый поставщик электроэнергии — что будет с тарифами

В связи с повышением закупочной цены на электроэнергию в Национальное агентство по регулированию в энергетике уже поступили запросы от распределительных электрокомпаний, поставляющих энергию бытовым потребителям.

Позже президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в отчете "Молдовагаз" на 2019 год заложено увеличение тарифа на газ на 35%. То есть в ближайшем будущем и этот поставщик, возможно, попросит НАРЭ поднять планку.

Ситуация с тарифами развивается по многолетнему сценарию, считает экономист Виорел Гырбу.

"У нас очень специфичная ситуация, на это я не раз обращал внимание. Если посмотреть на статистику последних 10-15 лет, то мы можем заметить один и тот же феномен – за полгода до выборов тарифы не растут, а после этого увеличиваются. У нас всегда так было", - сказал эксперт в эфире программы "Экспертиза". 

Газораспределительная станция
© Sputnik / Егор Еремов
Додон о том, чем грозит Молдове сокращение транзита газа через Украину

Это и может спасти население Молдовы от повышения тарифов в ближайшее время, считает Гырбу, учитывая, что до местных выборов осталось несколько месяцев.

"Мы должны ожидать, что тарифы повысятся после выборов, потому что у НАРЭ есть возможность продлить время рассмотрения заявок", - добавил он.

Повышение тарифов на энергоресурсы спровоцирует рост цен и на другие услуги.

"В тарифе на отопление стоимость газа имеет большую составляющую. То же касается тарифа на воду, так как электроэнергия используется для подачи воды. Так или иначе эти услуги будут дороже", - подчеркнул специалист.

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Теги:
тарифы, Виорел Гырбу, экономика


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