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Александр Муравский
© Sputnik / Osmatesco

Муравский: блок ACUM – коктейль из большевистских лозунгов и инфантилизма

Экспертиза
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (84)
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Бывший вице-премьер правительства Молдовы Александр Муравский прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова отказ блока ACUM от участия в консультациях на тему формирования большинства в парламенте.

Во вторник по инициативе президента Молдовы Игоря Додона прошли консультации председателей Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии Молдовы, главная тема которых – формирование в парламенте правящей коалиции. Лидеры блока ACUM, в который входят политформирования PAS Майи Санду и DA Андрея Нэстасе, отказались участвовать в этой встрече. 

Лидеры демократов и социалистов на консультациях с президентом Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам Муравского, ACUM можно понять, но только с точки зрения желания не разочаровывать свой электорат. А если говорить о развитии всего политического поля республики, формировании по-настоящему зрелого политического класса, то принятое решение ошибочное, демонстрирующее очевидную незрелость его лидеров, такой точки зрения придерживается собеседник.

"Им надо расти. А один из принципов роста – умение говорить с противником, рассматривая его, не как противника, а как оппонента. Мы не воюем ни с кем, поэтому умейте разговаривать. И мы, граждане, должны им вдалбливать это в голову. Ребята, если вы хотите получить нашу поддержку, мы вам ее дадим, но покажите, что вы можете проблему решать вместе", - сказал Муравский, комментируя в эфире программы "Экспертиза" отказ оппозиционного блока от переговоров. 

Сергей Манастырлы
© Sputnik /
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Политика, по его словам, - тоже профессия, требующая огромной ответственности. А ошибки, допущенные политиками, могут иметь серьезнейшие последствия, которые придется расхлебывать тысячам людей и, возможно, целым поколениям.

"Мы понимаем, что у нас нет исторической традиции. У нас сегодня некоторыми политиками правит чисто большевистский лозунг – "Кто был ничем, тот станет всем". Только раньше силой вручали наган в руки, а сейчас они сами идут во власть, не имея никакого опыта. Да, каждый имеет свою точку зрения, и кто-то из вас победит. Мы вас поддержим. Но это не значит, что я буду вас поддерживать, если увижу, что вы уперлись и гнете свою линию. Мне такие политики не нужны", - заключил он.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (84)

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