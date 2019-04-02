Муравский: блок ACUM – коктейль из большевистских лозунгов и инфантилизма

Во вторник по инициативе президента Молдовы Игоря Додона прошли консультации председателей Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии Молдовы, главная тема которых – формирование в парламенте правящей коалиции. Лидеры блока ACUM, в который входят политформирования PAS Майи Санду и DA Андрея Нэстасе, отказались участвовать в этой встрече.

По словам Муравского, ACUM можно понять, но только с точки зрения желания не разочаровывать свой электорат. А если говорить о развитии всего политического поля республики, формировании по-настоящему зрелого политического класса, то принятое решение ошибочное, демонстрирующее очевидную незрелость его лидеров, такой точки зрения придерживается собеседник.

"Им надо расти. А один из принципов роста – умение говорить с противником, рассматривая его, не как противника, а как оппонента. Мы не воюем ни с кем, поэтому умейте разговаривать. И мы, граждане, должны им вдалбливать это в голову. Ребята, если вы хотите получить нашу поддержку, мы вам ее дадим, но покажите, что вы можете проблему решать вместе", - сказал Муравский, комментируя в эфире программы "Экспертиза" отказ оппозиционного блока от переговоров.

Политика, по его словам, - тоже профессия, требующая огромной ответственности. А ошибки, допущенные политиками, могут иметь серьезнейшие последствия, которые придется расхлебывать тысячам людей и, возможно, целым поколениям.

"Мы понимаем, что у нас нет исторической традиции. У нас сегодня некоторыми политиками правит чисто большевистский лозунг – "Кто был ничем, тот станет всем". Только раньше силой вручали наган в руки, а сейчас они сами идут во власть, не имея никакого опыта. Да, каждый имеет свою точку зрения, и кто-то из вас победит. Мы вас поддержим. Но это не значит, что я буду вас поддерживать, если увижу, что вы уперлись и гнете свою линию. Мне такие политики не нужны", - заключил он.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям