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Александр Рар
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Рар: Молдова стремится в европейский рай, но окажется под палкой Брюсселя

Экспертиза
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Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (87)
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О перспективах расширения Евросоюза и вступления Молдовы в ЕС в эфире радиостудии Sputnik Молдова размышляет руководитель исследовательских проектов Германо-российского форума Александр Рар.

По мнению политолога, понятно стремление Молдовы оказаться в лоне большой европейской семьи. Эту мечту вынашивают и другие постсоветские страны, "жившие с восточной стороны от железного занавеса", для граждан которых западный мир представляется недостижимым раем.

"Все мечтают о той жизни, которую им Европа всегда демонстрировала. В первую очередь это экономическое благосостояние, рыночная экономика, частная собственность, правовая защита людей. Это прекрасные ценности, но они начали играть идеализированную роль, когда страны, у которых все это есть, начинают хвастать этим перед другими странами, указывая, как школьникам, что им делать, а что нет", - сказал политолог в эфире программы "Экспертиза"

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В итоге стремившиеся попасть в европейский рай, оказались заложниками брюссельского ментора, считает Рар. Не по нраву это и тем, кто стоял у истоков Евросоюза.

"Поэтому венграм и полякам этот Евросоюз, каким он сегодня предстает, становится ненужным, они не знают, как улизнуть от палки учителя. Англия уходит по этой же причине. Она не желает подчиняться брюссельским законам. Это бывшая империя, которая хочет жить сама по себе", - добавил он.

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Сейчас внутри самого Евросоюза все чаще возникает вопрос – а является ли он тем счастливым островом, на котором нужно оставаться? По мнению Рара, с экономической точки зрения, объединенная Европа продолжит свое существование, чего нельзя сказать о политических аспектах.

"Хотя еврозона понемногу расшатывается, общий рынок и Таможенный союз переживут все эти сложные времена, и туда все захотят попасть, возможно, и в Шенгенскую зону. А политически это уже совсем другой вопрос", - заключил собеседник.

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Тема:
Евроинтеграция: вчера, сегодня, завтра (87)

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