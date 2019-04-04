Лука: почему вино становится непозволительной роскошью для жителей Молдовы

По данным ВОЗ за 2018 год, в Молдове потребление спиртных напитков составляет 15,2 литра абсолютного алкоголя на человека, что вывело республику на первые строчки мирового рейтинга. Однако потребление вина в общем объеме занимает совершенно несущественную позицию. Больше половины, 52%, выпитого алкоголя приходится на пиво, 34% - это крепкие спиртные напитки и лишь 12% - вино, что в винодельческой стране выглядит более, чем странно.

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Эксперты лишь отчасти соглашаются с этими данными, считая их несоответвующими действительности, поскольку рейтинг не учитывает вино, произведенное в домашних хозяйствах. Однако существуют и объективные причины того, что жители винодельческой страны пьют пиво, а не вино, а заключаются они в дороговизне последнего.

Известный молдавский винный критик Николай Лука признает - на самом деле в последние пять лет в Молдове прочно закрепилась тенденция ежегодного повышения цен на вино. Да так, что они сравнялись с европейскими.

"Действительно, хорошие вина в магазине по сравнению с нашими доходами - очень дорогие. Если взять цены на экспорт, то средняя цена бутылочного вина в среднем составляет 1-1,5 евро. Виноделы думают по-другому. Они считают, что вино хорошего качества должно дорого стоить, и их имя должно высоко цениться. Эти два компонента и создают вино стоимостью 100 леев", - сказал эксперт в эфире программы "Экспертиза".

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Цена на вино зависит от многих составляющих – это не только содержимое, но и бутылка, пробка, этикетка, бочки, в которых напиток выдерживается.

"Если вы берете вино за 60 леев, бутылка будет стоить 15-20 евроцентов, а пробка - несколько центов. Если взять вино дороже 100 леев, в этом случае бутылка может доходить до евро, а пробка может стоить десятки центов, а бывает и дороже одного евро", - добавил он.

А теперь о содержимом бутылки. Его качество напрямую зависит от урожайности – чем она выше, тем ниже качество. Вино водянистое, неплотное, без особых вкусовых ощущений. Такое размещают, как правило, на нижних полках винных магазинов. Закон простой – чем ниже цена, тем ниже месторасположение бутылок.

"Есть вина, которые делаются из винограда урожайностью 10-15 тонн с гектара. А есть такие виноградники, где выращивается только 8 тонн на гектаре. Получается, что с гектара выходит не 10 тысяч, а 5 тысяч бутылок вина. Потом есть бочка объемом 225 литров, которая стоит 850 евро, ее можно использовать только три-четыре раза для выдержки вина. К цене прибавляется еще евро. Сложите все эти затраты и получается высокая себестоимость вина", - подсчитал специалист.

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Оснований для того, что рост цен на национальный стратегический продукт остановится, нет никаких. Нельзя забывать и об общей тенденции – по всему миру цены на вино растут. Только остается неясным, как европейские лидеры по производству вина умудряются выставлять в продажу свою продукцию по цене один-два евро за бутылку.

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