Муравский: почему мы недовольны жизнью, но голосуем за одних и тех же

Об объективных и субъективных причинах высказываемого населением Молдовы недовольства жизнью, о котором на протяжении многих лет говорят опросы общественного мнения, размышляет бывший вице-премьер правительства, экс-министр экономики Александр Муравский.

По данным Евростата, в ЕС 49,2% населения оценивают степень своей удовлетворенности жизнью как среднюю. Интересно, что в Румынии таковых - более 60%, во Франции - около 60%, в Италии - 54%, а в Австрии - 49%.

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В Молдове, как показывают практически все опросы общественного мнения, более 70% населения на протяжении многих лет неизменно считают, что страна движется не в том направлении, и степень недовольства жизнью также находится примерно около этой отметки.

Почему, несмотря на массовое недовольство жизнью, граждане Молдовы продолжают голосовать за одних и тех же политиков, на этот вопрос бывший вице-премьер молдавского правительства отвечает с присущей ему долей юмора.

"В советское время был такой анекдот: "В стране нет безработицы, но никто не работает. Никто не работает, но все выполняют план. Все выполняют план, но в магазинах ничего нет. В магазинах ничего нет, но у всех все есть. У всех все есть, но все недовольны. Все недовольны, но все голосуют "за". Так и у нас сегодня", - сказал Муравский в эфире программы "Экспертиза".

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По мнению собеседника, в Молдове, как и во многих других странах, существует объективное недовольство населения, которое связано с низким уровнем жизни, безработицей, незначительными социальными гарантиями.

"Есть Молдова, в которой большая часть населения, особенно в сельской местности, влачит жалкое существование, живет за счет денег, которые присылают родственники, уехавшие за рубеж. Потому что заработок в сельской местности крайне низкий. Есть значительная часть людей в городе, которая совсем недавно с дипломами в карманах занимала престижные должности, а сейчас вынуждена торговать зажигалками на рынках. Как они могут быть довольны? Естественно, что они недовольны", - отметил он.

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Но есть и субъективное недовольство, которое держится исключительно на наших ментальных качествах, считает экономист.

"Как говорят, недовольство – двигатель прогресса. Достигнув одного уровня, ты всегда хочешь еще чего-то. Плюс есть еще одна национальная специфическая форма недовольства. Как говорят у нас: "не так плохо, что у меня корова сдохла, плохо, что у соседа жива". И такое отношение проявляется во многом", - добавил собеседник.

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Очевидно, что в любом обществе и при любом благосостоянии будет определенное количество людей, неудовлетворенных своей жизнью. И это доказывают даже вполне благополучные страны Европейского союза.

"Проблема заключается в том, что очень большую часть людей нельзя обвинять в недовольстве из-за зависти, им просто тяжело. Вот эта часть людей должна постоянно сокращаться. И чем значительнее их уровень жизни будет расти, тем меньше окажется недовольных", - заключил он.

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