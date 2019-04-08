Гырбу: кто компенсирует бюджетникам рост тарифов

Рост тарифов является поводом для повышения зарплат бюджетникам, однако в Молдове не существует закона, который бы обязал правительство компенсировать рост цен, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Виорел Гырбу.

С 1 апреля электроэнергию в Молдову начала поставлять государственная компания Energocom, которая является посредником при закупке энергии у Молдавской ГРЭС и украинского ДТЭК "Павлоградуголь". При этом цена, обозначенная в новом контракте, выше прежней на 2% и составляет 54,2 доллара за МВт/час.

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В связи с повышением закупочной цены на электроэнергию в Национальное агентство по регулированию в энергетике уже поступили запросы от распределительных электрокомпаний, поставляющих энергию бытовым потребителям.

Позже президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в отчете "Молдовагаз" на 2019 год заложено увеличение тарифа на газ на 35%. То есть в ближайшем будущем и этот поставщик, возможно, попросит НАРЭ поднять планку.

По словам экономического эксперта Виорела Гырбу, в Молдове действуют разного рода компенсаций для социально уязвимых слоев населения, однако закона, предусматривающего обязательное повышение зарплат бюджетникам в случае увеличения тарифов на энергоресурсы, не существует.

"У нас есть обязательные выплаты социального характера: социальная помощь и помощь в зимний период. Это работает. Говоря о других видах компенсаций, они не обязательны и не соотносятся с уровнем цен на энергоресурсы. Государство может компенсировать или не компенсировать их повышение – это решению за властями. А увеличение заработной платы – совершенно другая область", - сказал эксперт в эфире программы "Экспертиза".

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Гырбу напомнил, что после пересмотра системы налогообложения у определенных категорий работников были увеличены зарплаты. Однако коснулось это не всех. Разумеется, что прогнозируемый рост тарифов на электроэнергию, газ, коммунальные услуги проглотит столь ожидаемую прибавку. Может ли в этой ситуации что-то сделать правительство? Может, уверен собеседник.

"Разумеется, могут возникать проблемы, но власти способны эти проблемы решить. У нас новая система расчета заработной платы, основанная на базовой ставке, а базовая ставка утверждается в бюджете каждый год. У правительства есть возможность изменить закон и увеличить ставку, если оно посчитает, что зарплаты, в виду увеличения цен на энергоресурсы, стали не такими уж привлекательными и уже не решают те вопросы, которые ставились при изменении закона", - добавил он.

По словам экономиста, фонд заработной платы в публичном бюджете составляет 15 миллиардов леев. Гырбу считает, что правительство в состоянии ее увеличить.

"Разумеется, рост тарифов – это фактор для увеличения заработных плат. Но получится ли это, будет ли открытость со стороны правительства для увеличения заработных плат, мы еще не знаем", - заключил он.

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