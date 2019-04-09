Волницкий: Павел Филип вошел в пятерку премьеров-долгожителей

В истории независимой Молдовы было 15 премьер-министров, Павел Филип стал одним из пяти глав кабмина с наибольшим стажем работы на премьерском посту, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог и публицист Игорь Волницки.

Пресс-служба правительства подтвердила, что все члены кабмина, включая премьер-министра, избранные в депутаты в ходе последних парламентских выборов, продолжат работать до тех пор, пока новый состав исполнительной власти не будет приведен к присяге. Это сказано в выводах Конституционного суда, который в июне 2015 года вынес решение по запросу ряда депутатов, просивших разъяснить аналогичную ситуацию.

© Sputnik / Miroslav Rotari Павел Филип временно сохранит свою должность

Так, действующий премьер Павел Филип, а также министры Моника Бабук, Александру Жиздан и Николае Чубук, избранные депутатами 24 февраля, сохранят свои должности в правительстве.

По мнению Игоря Волницкого, Филип продолжит исполнять обязанности премьер-министра одновременно с должностью депутата парламента, но вряд ли вновь будет выдвинут на этот пост в новом правительстве.

"Он является депутатом, избранным по одномандатному округу, а его уход в правительство означал бы потерю демократами одного мандата депутата. Потому что, если организовать в округе Филипа новые выборы, то неизвестно, кто выиграет", - сказал политолог в эфире программы "Экспертиза".

© Sputnik / Miroslav Rotari Правительство Молдовы под руководством Павла Филипа завершило свой мандат

Волницкий добавил, что Филип является не только премьером-долгожителем, но и "носителем имиджа партии", которая выдвинула его на этот пост. Именно поэтому ему было предложено возглавить фракцию демократов в парламенте.

"Если сравнить с другими премьерами, то он довольно долго находится на этом посту. У нас были 15 премьеров в истории Республики Молдова, он входит в пятерку", - отметил собеседник.

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