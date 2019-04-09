Чуря: все движется к альянсу между социалистами и демократами

Политолог Корнелиу Чуря прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова условия, выдвинутые ПСРМ и ДПМ, которые должны лечь в основу переговоров по созданию новой правящей коалиции.

ПСРМ требует гарантий сохранения государственности и суверенитета Молдовы, неприсоединения к НАТО, взвешенной внешней политики, отмены запрета на трансляцию российских информационных радио и телепередач (так называемого закона "о борьбе с пропагандой").

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Социалисты предложили выдвинуть на пост председателя парламента страны Зинаиду Гречаную, а также претендуют на руководство в сферах внешней политики и обороны, включая отраслевые министерства. Это желание в политформировании объяснили необходимостью, чтобы у президента страны была возможность осуществлять свои полномочия в соответствии с Конституцией Республики Молдова.

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ДПМ, в свою очередь, подготовила инициативы, названные "Социальным пакетом для Молдовы", которые предусматривают повышение пенсий и зарплат, новые возможности по приобретению жилья, поддержку семей и усиление социальной защиты нуждающихся и проекты по развитию инфраструктуры.

По мнению молдавского политолога Корнелиу Чури, очевидно, что партии социалистов и демократов находятся в переговорном процессе по созданию альянса, который "нуждается в PR-акциях, чтобы сделать его приемлемым для граждан Молдовы".

"Мы не видим эти переговоры, но чувствуется, что они проходят в виду этих заявлений. Социалисты пытаются "забить место", требуя три министерства. В принципе, мы направляемся медленно, но верно к созданию альянса между демократами и социалистами", - сказал Чуря в эфире программы "Экспертиза".

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Политолог считает, что пока еще "не все поделено" и не все решено, и это чувствуется по заявлениям, которые делают политики. Однако собеседник уверен, что стране удастся избежать досрочных парламентских выборов, которые, в принципе, не внесли бы существенных корректировок в политический расклад в стране.

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