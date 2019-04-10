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Илья Тромбицкий
© Sputnik / Miroslav Rotari

Тромбицкий: скоро у Молдовы может не остаться воды для сельского хозяйства

Экспертиза
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Эколог Илья Тромбицкий рассказал, какая судьба ждет малые и средние реки Молдовы в ближайшем будущем.

Ситуация с малыми и средними реками в Молдове удручающая. Такое мнение высказал эколог Илья Тромбицкий в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова. Эксперт сообщил, что наибольшее влияние на водные ресурсы страны оказывает хозяйственная деятельность и отсутствие защитных мер, что ведет к деградационным процессам в бассейнах рек.

"Управление земельными, лесными ресурсами ведется не лучшим образом, не предпринимается практических мер для охраны рек. Отсутствуют зеленые полосы, которые должны быть по берегам, чтобы защищать реки от заиливания, вызванного сползанием почвы. Это общая проблема, характерная не только для Быка", - сообщил Тромбицкий. 

Работа автомобильной мойки, архивное фото.
© Sputnik / Константин Чалабов
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По словам эколога, для реки Бык добавляется еще одна проблема - крупнейший город страны расположен на ней, и потому в реку попадают воды, связанные с водоочисткой самого Кишинева. Все вместе это ведет к деградации реки.

"Бык - еще в относительно неплохом состоянии с точки зрения водных ресурсов, потому что выше находятся Кодры – основной лесной массив, который формирует исток. Большинство же водных артерий, протекающих через Кишинев, не имеют такого источника воды", - отметил эколог.

Как сообщил эксперт, для защиты рек должны применяться особые меры. Это создание лесных водозащитных полос по обоим берегам, 15-метровых с каждой стороны для малых рек, а у Быка, как у более крупной артерии, она должна быть больше. Кроме того, интенсивное использование для нужд сельского хозяйства береговых земель создает ситуацию деградации реки. Важную роль играет и изменение климата, которое делает территорию более засушливой, так как больше воды испаряется.

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"Я постоянно говорю, что если не принять меры по увеличению лесистости территории Молдовы, а также меры по защите берегов и бассейнов рек, то мы останемся без воды для сельского хозяйства, то есть сельское хозяйство, получается, само себя убивает, разрушая источники воды и нарушая гидрологию - водный режим на своей территории", - заключил Тромбицкий.

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Теги:
эколог, Кишинев, река Бык, реки Молдовы, сельское хозяйство


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