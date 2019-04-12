12:58 12 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.86
  • USD17.60
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.66
Поиск
Алексей Перванчук
© Sputnik / Osmatesco

Перванчук: подсчитано, сколько нужно денег на развитие молдавского спорта

Экспертиза
Получить короткую ссылку
26 0 0

Сегодня молдавский спорт получает лишь треть средств, необходимых для его качественного развития, сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова исполнительный директор Академии спорта имени Анатолия Перванчука Алексей Перванчук.

По словам собеседника, в 2013 году специалистами была разработана программа развития всего молдавского спорта. Документ включает бюджет и сметы расходов, которые планировалось пустить на эти цели. Полезные расчеты сделаны были, но программу так и не приняли. С тех пор пылится на полках профильного министерства.

"485 миллионов леев на весь молдавский спорт необходимо ежегодно. На сегодняшний день финансирование находится на уровне 140 миллионов. Дефицит составляет порядка 345 миллионов леев", - сказал Перванчук в эфире программы "Экспертиза".

Понятно, что немедленно выделить спорту такие суммы государство не в состоянии.

Veaceslav Manolache
© Sputnik / Osmatesco
Манолаки: необходимо больше денег на спорт и здоровье нации

Но составить план поэтапного увеличения бюджета можно, считает спортсмен. Ведь речь идет не только о спорте высших достижений, программа включает в себя и развитие массового спорта и поддержку людей с ограниченными возможностями. 

У этой программы будет эффект, уверен Перванчук, и заключаться он будет в оздоровлении нации, в увеличении продолжительности нашей жизни.

"Поликлиники и больницы у нас переполнены. Мы фактически больная нация. А все потому, что количество людей, занимающихся портом на регулярной основе, ничтожно мало. Да, предпринимается много усилий государственными функционерами, частными клубами, индивидуально спортсменами по популяризации спорта. Мы видим прирост, есть тенденция к тому, что люди стали больше заниматься спортом. Но нам нужна и поддержка государства," – заключил он. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Ученые выяснили, к чему приведет разовое занятие спортом
Спорт для всех – объединяющая идея для Молдовы
Олимпийская чемпионка рассказала о проблемах молдавского спорта


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Будьте, как дома: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире - фото
Кадры задержания Джулиана Ассанджа у посольства Эквадора в Лондоне
Посольство Эквадора в Лондоне: британская полиция выводит Джулиана Ассанжа
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Молдавии: как это было

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться