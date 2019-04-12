Перванчук: подсчитано, сколько нужно денег на развитие молдавского спорта

Сегодня молдавский спорт получает лишь треть средств, необходимых для его качественного развития, сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова исполнительный директор Академии спорта имени Анатолия Перванчука Алексей Перванчук.

По словам собеседника, в 2013 году специалистами была разработана программа развития всего молдавского спорта. Документ включает бюджет и сметы расходов, которые планировалось пустить на эти цели. Полезные расчеты сделаны были, но программу так и не приняли. С тех пор пылится на полках профильного министерства.

"485 миллионов леев на весь молдавский спорт необходимо ежегодно. На сегодняшний день финансирование находится на уровне 140 миллионов. Дефицит составляет порядка 345 миллионов леев", - сказал Перванчук в эфире программы "Экспертиза".

Понятно, что немедленно выделить спорту такие суммы государство не в состоянии.

© Sputnik / Osmatesco Манолаки: необходимо больше денег на спорт и здоровье нации

Но составить план поэтапного увеличения бюджета можно, считает спортсмен. Ведь речь идет не только о спорте высших достижений, программа включает в себя и развитие массового спорта и поддержку людей с ограниченными возможностями.

У этой программы будет эффект, уверен Перванчук, и заключаться он будет в оздоровлении нации, в увеличении продолжительности нашей жизни.

"Поликлиники и больницы у нас переполнены. Мы фактически больная нация. А все потому, что количество людей, занимающихся портом на регулярной основе, ничтожно мало. Да, предпринимается много усилий государственными функционерами, частными клубами, индивидуально спортсменами по популяризации спорта. Мы видим прирост, есть тенденция к тому, что люди стали больше заниматься спортом. Но нам нужна и поддержка государства," – заключил он.

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