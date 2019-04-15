17:26 15 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD17.65
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.66
Поиск
Виорел Гырбу
© Sputnik / Osmatesco

Гырбу: почему в Молдове растет курс евро

Экспертиза
Получить короткую ссылку
282 0 0

Экономический эксперт Виорел Гырбу в эфире радиостудии Sputnik Молдова объяснил причины галопирующего роста евро по отношению к молдавскому лею в последние недели.

Согласно данным Национального банка, курс молдавского лея по отношению к евро в течение апреля вырос почти на 50 банов.

© Sputnik / Sergey Guneev
Трамп собрал $30 млн на новую предвыборную кампанию

Если 1 апреля официальный курс составлял 19,40 леев за евро, то в понедельник, 15 апреля, НБМ установил планку европейской валюты на уровне 19,96.

Курсы коммерческих банков еще более впечатляют, здесь евро уже перешел через психологическую отметку в 20 леев. 

Средняя зарплата по экономике в Молдове превысит 400 долларов>>>

Экономист Виорел Гырбу, объясняя происходящее на валютном рынке страны, обратил внимание на курс доллара, с которым связан как евро, так и лей.

Именно от поведения "американца", говорит специалист, зависит то, как себя чувствуют европейская и молдавская валюты. И доллар в этом смысле в последнее время не радует.

"Доллар падает на внешних рынках. Есть определенные факторы. Это политическая обстановка в мире, позиция администрации Трампа, прогнозы и поведение Национального банка США, который меняет свое видение на будущее. Ожидания инвесторов стали пессимистичнее, чем были ранее, поэтому контекст эволюции доллара более негативен, чем контекст эволюции евро. Поэтому доллар падает по отношению к евро. У нас лей падает по отношению к доллару, а по отношению к евро падение еще более чувствительное", - сказал экономист в эфире программы "Экспертиза".

Повлиять на эти процессы Молдова никак не может. Национальный банк может лишь не допустить обвала национальной валюты, но изменить внешние факторы не в состоянии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Жук: отъезд людей из Молдовы связан не только с экономикой
Кротенко: какие страны могут спасти экономику Молдовы
Теги:
Виорел Гырбу, валюта


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Лолита Милявская на концерте в Кишиневе
Лолита рассказала в Кишиневе о своей судьбе – фото
Невероятная жизнь медведя Степы
Невероятная жизнь медведя Степы, он умный и добрый - видео
Сколько молдаване тратят на еду
Сколько денег жители Молдовы тратят на еду

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться