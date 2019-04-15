Гырбу: почему в Молдове растет курс евро

Экономический эксперт Виорел Гырбу в эфире радиостудии Sputnik Молдова объяснил причины галопирующего роста евро по отношению к молдавскому лею в последние недели.

Согласно данным Национального банка, курс молдавского лея по отношению к евро в течение апреля вырос почти на 50 банов.

© Sputnik / Sergey Guneev Трамп собрал $30 млн на новую предвыборную кампанию

Если 1 апреля официальный курс составлял 19,40 леев за евро, то в понедельник, 15 апреля, НБМ установил планку европейской валюты на уровне 19,96.

Курсы коммерческих банков еще более впечатляют, здесь евро уже перешел через психологическую отметку в 20 леев.

Средняя зарплата по экономике в Молдове превысит 400 долларов>>>

Экономист Виорел Гырбу, объясняя происходящее на валютном рынке страны, обратил внимание на курс доллара, с которым связан как евро, так и лей.

Именно от поведения "американца", говорит специалист, зависит то, как себя чувствуют европейская и молдавская валюты. И доллар в этом смысле в последнее время не радует.

"Доллар падает на внешних рынках. Есть определенные факторы. Это политическая обстановка в мире, позиция администрации Трампа, прогнозы и поведение Национального банка США, который меняет свое видение на будущее. Ожидания инвесторов стали пессимистичнее, чем были ранее, поэтому контекст эволюции доллара более негативен, чем контекст эволюции евро. Поэтому доллар падает по отношению к евро. У нас лей падает по отношению к доллару, а по отношению к евро падение еще более чувствительное", - сказал экономист в эфире программы "Экспертиза".

Повлиять на эти процессы Молдова никак не может. Национальный банк может лишь не допустить обвала национальной валюты, но изменить внешние факторы не в состоянии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK