Буга: это важно знать гражданам Молдовы, которые отправляются на работу в Россию

О проблемах, с которыми сталкиваются трудовые мигранты из Молдовы в России, а также документах, необходимых для легального трудоустройства на территории этой страны, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала советник президента по связям с диаспорами Кристина Буга.

По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова, в отношении трудовых мигрантов из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, действуют более жесткие требования легализации в России. Касаются эти требования и граждан Молдовы, которая пока является наблюдателем в этой региональной международной организации.

"В первую очередь, мигранты должны иметь патент на работу. Он довольно дорогой, стоит 5000 рублей (около 1400 леев – прим.ред). Было бы замечательно, если бы у нас была возможность отменить патент на работу или хотя бы предоставить им возможность первые три месяца работать по миграционной карте, как это возможно для граждан ЕАЭС", - сказала советник президента Молдовы в эфире программы "Экспертиза".

Кроме этого, трудовым мигрантам из Молдовы, прибывшим в Россию, необходимо сдать экзамен на знание русского языка, пройти медкомиссию, а также перевести пакет документов. Это требует определенных финансовых затрат, к которым надо быть готовым.

"Бывает, что в первые месяцы нахождения в Российской Федерации, еще не проработав ни одного дня, трудовым мигрантам приходится тратить до 50 тысяч рублей, это около 800 долларов. Это очень важно сделать перед тем, как получить работу, потому что если их поймают без документов, то затраты будут еще больше", - добавила она.

По рекомендации экспертов, человек, принявший решение выехать за границу на работу, должен изучить миграционные правила страны пребывания, еще находясь в Молдове.

© Sputnik / Rodion Proca Додон: для жителей Молдовы может быть облегчено получение гражданства России

Необходимо точно знать, какие нужны документы для получения патента на работу, как встать на регистрацию и прочее.

В любом случае решать возникающие проблемы легче и дешевле дома, чем за границей. Если же вы поторопились и приехали в чужую страну не подготовленными, единственной возможностью урегулировать возникшие проблемы остается обращение в молдавское посольство или консульство.

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По данным администрации президента Молдовы, в Российской Федерации временно проживают 357 тысяч граждан Молдовы, находящихся на официальном учете. Это означает, что реальное количество наших соотечественников в РФ значительно больше.

С 2012 года ежегодно из Молдовы в Россию навсегда уезжают до 15 тысяч человек.

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