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Георгий Пара
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Пара: продвигаем молдавскую культуру на фестивале в Санкт-Петербурге

Экспертиза
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Председатель молдавской культурной автономии в городе на Неве Георгий Пара рассказал для Sputnik Молдова о первом фестивале молдавской культуры, который проходит в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге сегодня начал свою работу первый фестиваль молдавской культуры. Событие проводится в рамках программы празднования года Молдовы в России. Мероприятие организовано при поддержке администрации Президента Молдовы, комитета по культуре Санкт-Петербурга, киностудии Молдова-филм, межрайонной центральной библиотеки имени Лермонтова и библиотеки имени Грибоедова в Санкт-Петербурге, а также молдавской культурной автономии в Санкт-Петербурге. Фестиваль проходит под названием "Я вижу Молдову во снах".

Подробно о событии в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова рассказал председатель молдавской культурной автономии в Санкт-Петербурге Георгий Пара.

"Программа рассчитана на пять дней, с 16 по 20 апреля. Она состоит из трех блоков. Это показ художественных фильмов киностудии "Молдова-филм", культурно-массовые мероприятия, знакомство с литературой Молдовы, включая литературу Гагаузии. Организована и выставка молдавских художников, которые проживают в Санкт-Петербурге", - сообщил Пара.

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Каждый день в конце программы публика сможет увидеть снятый в Молдове фильм. Сегодня будет показан "Дмитрий Кантемир", завтра – фильм Эмиля Лотяну "Лэутары". А 19 числа зрителей ждет творческая встреча с Михаилом Боярским "Моя первая роль в кино", где актер расскажет о том, как снимался в фильме "Мосты" режиссера Василе Паскару.

Также Пара рассказал, что задумана целая программа на год в связи с днями Молдовы в Российской Федерации.

"Мы уже проводили фестиваль "Мэрцишор", начинаем готовиться для участия нашей диаспоры в акции "Бессмертный полк", будем организовывать отдельную выставку наших молдавских художников и скульпторов, в которой должны принять участие более 20 человек, а вообще вся культурная программа рассчитана до конца года", - подытожил Пара.

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Теги:
Санкт-Петербург, Молдова, "Молдова-филм", фестиваль, культура


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