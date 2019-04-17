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Константин Москович
© Sputnik / Miroslav Rotari

Москович: не верю в случайность пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Экспертиза
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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (18)
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Известный молдавский наист, Народный артист Молдовы Константин Москович в эфире радиостудии Sputnik Молдова поделился своими чувствами в связи с трагическим пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

По данным СМИ, возгорание в Нотр-Даме может быть связано с реставрационными работами — часть здания закрывали строительные леса. Возбуждено дело о неумышленном причинении ущерба. 

© AP Photo / Thibault Camus
Версия: пожар в Нотр-Дам мог возникнуть из-за проблем с электричеством

Специалисты из уголовной полиции Франции рассматривают проблему с электричеством как одну из вероятных причин возникновения пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщает РИА Новости со ссылкой на Parisien.

Как пишет газета, пожар начался со шпиля собора, который обрушился в понедельник вечером. Очаг возгорания находился у основания конструкции.

Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. 

Новость о пожаре в храме, ошеломила известного молдавского наиста, народного артиста Молдовы Константина Московича. Как признается артист, ему дважды посчастливилось побывать в Нотр-Даме, который он называет не просто историческим, а "сакральным местом".

"Специальные органы будут разбираться, и весь мир будет ожидать их вердикта. Но многих сейчас волнует вопрос, почему здание, которое представляет не просто историческую ценность, а многовековую историю Франции, здание, которое оборудовано современной техникой, противопожарной и охранной системами, вспыхнуло, как спичка. Почему, несмотря на самоотверженную работу, пожарные никак не могли его потушить", - сказал Москович в эфире программы "Экспертиза"

Вулкан
© Sputnik / Николай Зайцев
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После трагедии, в мировых СМИ начали муссироваться различные гипотезы о символизме и кармическом смысле произошедшего.

В то, что трагедия не случайна, верит и наш собеседник, правда, вкладывает в это философский смысл.

Пожар в Нотр-Даме – это знак, говорит Москович, который указывает на то, что люди начали терять связь с культурой и друг с другом.

"Это знак для всего человечества в том плане, что надо изменить отношение к себе и своим близким. Каждый период времени аккумулирует какую-то культуру, навыки, открытия, которые поколения передают друг другу. Очень важно, чтобы нынешнее поколение ценило, понимало и хранило то, что ему дается. Я не думаю, что это случайное стечение обстоятельств. Шестое чувство мне подсказывает, что это какой-то нехороший, к сожалению, знак", - заключил он.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился 96-метровый шпиль собора, затем часть кровли и часы, пламенем была объята несущая конструкция здания. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, алтарь, крест, орган и одна из главных христианских реликвий — терновый венец Христа — не пострадали.

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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (18)

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