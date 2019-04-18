Пара: на рынках Санкт-Петербурга редко встретишь молдавскую продукцию

Депутат парламента Республики Молдова по 49 округу (Россия) Георгий Пара рассказал в эфире радио Sputnik о том, что молдавская продукция мало представлена на российских рынках, хотя репутация отечественных товаров у потребителей РФ довольно высока.

Доля молдавской продукции сильно уменьшилась на российских рынках по сравнению с периодом 10-15-летней давности. Об этом заявил депутат парламента Республики Молдова по 49 округу (Россия) Георгий Пара в передаче "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова. По его словам, в памяти россиян, в частности, петербуржцев, сохранились хорошие воспоминания о продовольственных товарах из нашей страны.

"Молдова ассоциируется прежде всего со своей продукцией – овощи, фрукты, консервация. Сейчас все это на рынки Санкт-Петербурга не поступает в тех объемах, как раньше, но в памяти людей осталось, что продукция из Молдовы – это качественная продукция", - рассказал Пара.

Как рассказал собеседник, чуть более десятка лет назад 67% вин на прилавках Санкт-Петербурга были молдавскими. Сейчас эта продукция, к сожалению, встречается гораздо реже.

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Примерно такая же ситуация и с фруктами, овощами. Некоторые продавцы, кстати, идут на хитрость: часто продукцию из других стран реализуют как молдавскую. Это говорит о том, что востребованность молдавской продукции на российском рынке высока. Конечно, молдавских фруктов стало гораздо меньше, что довольно печально. Пробиться на рынок молдавской продукции стало сложно.

"Что касается вин, то они тоже почти исчезли, редко увидишь молдавские вина в магазинах. Я в одном супермаркете спросил, почему их нет? Мне ответили, что их выставляют только по 10 бутылок, потому что их сразу расхватывают, поскольку они пользуются огромной популярностью", - сообщил Пара.

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Собеседник выразил надежду, что отношения между Россией и Молдовой будут укрепляться? и рынок будет расширяться.

"Были проведены совместные экономические форумы, как в Молдове, так и в России. Я думаю, что старые связи будут восстанавливаться, и на российских рынках будет появляться все больше молдавской продукции", - заключил Пара.

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