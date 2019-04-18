Будза: только у нас верят, что молоко помогает на вредном производстве

В Молдове большинство людей трудятся в условиях, не соответствующих нормам ВОЗ, даже не подразумевая об этом, рассказал в эфире радиостудии Sputnik председатель Конфедерации профсоюзов Олег Будза.

По словам главы национального профсоюзного движения, об истинных условиях, в которых трудятся рабочие на молдавских предприятиях, указывают результаты мониторинга, проведенного представителями Конфедерации профсоюзов Молдовы.

Такая возможность появилась после того, как в их распоряжении оказалась мини-лаборатория, позволяющая осуществлять контроль параметров состояния окружающей среды, среди которых уровень шума, загазованности, запыленности, освещения и прочее.

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Эксперты выяснили, что 40% предприятий, в которых уже была проведена бесплатная аттестация рабочих мест, не соответствуют требованиям безопасности здоровья человека.

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Отсюда и огромное количество людей с профзаболеваниями. Хотя статистика, по словам Олега Будзы, рисует весьма оптимистичную картину.

"У нас регистрируется только два-три случая профессиональных заболеваний в год. В Швеции, Норвегии, Дании - по тысяче случаев. Они что, менее здоровы, чем мы?", - добавил Будза в эфире программы "Экспертиза".

Разгадка заключается в весьма поверхностной методике выявления профзаболеваний.

К этому выводу пришли и специалисты ВОЗ, которые приехали в Молдову, чтобы оценить истинную ситуацию.

"Если применять их индексацию при выявлении профпаталогий, то в Молдове будет такой скачок профзаболеваний – мало не покажется", - добавил Будза.

Поэтому профсоюзы настаивают на ратификации 167 Конвенции Международной организации труда, которая касается медицинского наблюдения на рабочих местах и профилактики профессиональных заболеваний. Конфедерация добивается, чтобы на каждом предприятии был врач, который бы финансировался за счет работодателя.

"Кто гробит здоровье людей? Кто не устанавливает вентиляцию, не устраняет загазованность? Они гробят жизни людей, думая, что человека можно спасти молоком и кефиром", - подчеркнул собеседник.

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