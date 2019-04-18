16:45 18 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.22
  • USD17.88
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.67
Поиск
Олег Будза
© Sputnik / Osmatesco

Будза: только у нас верят, что молоко помогает на вредном производстве

Экспертиза
Получить короткую ссылку
92 0 0

В Молдове большинство людей трудятся в условиях, не соответствующих нормам ВОЗ, даже не подразумевая об этом, рассказал в эфире радиостудии Sputnik председатель Конфедерации профсоюзов Олег Будза.

По словам главы национального профсоюзного движения, об истинных условиях, в которых трудятся рабочие на молдавских предприятиях, указывают результаты мониторинга, проведенного представителями Конфедерации профсоюзов Молдовы. 

Владимир Гараба
© Photo: anticoruptie.md
Гараба: в Молдове вероятен рост онкологических заболеваний

Такая возможность появилась после того, как в их распоряжении оказалась мини-лаборатория, позволяющая осуществлять контроль параметров состояния окружающей среды, среди которых уровень шума, загазованности, запыленности, освещения и прочее.

Столетие профсоюзов - как сегодня защитить свои права работающему в Молдове>>>

Эксперты выяснили, что 40% предприятий, в которых уже была проведена бесплатная аттестация рабочих мест, не соответствуют требованиям безопасности здоровья человека.

Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы>>>

Отсюда и огромное количество людей с профзаболеваниями. Хотя статистика, по словам Олега Будзы, рисует весьма оптимистичную картину.   

"У нас регистрируется только два-три случая профессиональных заболеваний в год. В Швеции, Норвегии, Дании - по тысяче случаев. Они что, менее здоровы, чем мы?", - добавил Будза в эфире программы "Экспертиза".

Разгадка заключается в весьма поверхностной методике выявления профзаболеваний.

К этому выводу пришли и специалисты ВОЗ, которые приехали в Молдову, чтобы оценить истинную ситуацию.

"Если применять их индексацию при выявлении профпаталогий, то в Молдове будет такой скачок профзаболеваний – мало не покажется", - добавил Будза.

Поэтому профсоюзы настаивают на ратификации 167 Конвенции Международной организации труда, которая касается медицинского наблюдения на рабочих местах и профилактики профессиональных заболеваний. Конфедерация добивается, чтобы на каждом предприятии был врач, который бы финансировался за счет работодателя.

"Кто гробит здоровье людей? Кто не устанавливает вентиляцию, не устраняет загазованность? Они гробят жизни людей, думая, что человека можно спасти молоком и кефиром", - подчеркнул собеседник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Почему жители первых этажей рискуют получить заболевания легких
Это заболевание наиболее часто поражает женщин
"Психический" фастфуд: к каким заболеваниям приводит "быстрая еда"
Теги:
Будза, работа, Молдова


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Jazz`n Chișinău International Festival
Время джаза и хорошей музыки: в Кишиневе открылся международный фестиваль
“Это национальная трагедия” - парижане о пожаре в Соборе Парижской Богоматери
Скорбь, печаль, недоумение - парижане о пожаре в Нотр-Дам - видео
Население Молдовы
Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться