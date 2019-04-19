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Игорь Грязин
© Photo: Facebook / Reformierakond

Евродепутат: ЕС в нынешнем виде существовать не будет

Экспертиза
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О настроениях, царящих в Европарламенте накануне выборов, причинах растущего евроскептицизма и о будущем ЕС в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал депутат Европейского парламента Игорь Грязин.

Евроскептицизм в Европе растет. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы на сайте Европарламента, в законодательном органе ЕС после выборов изменится баланс сил - блок право- и левоцентристов может потерять большинство мест, а вот популисты и евроскептики укрепят свои позиции.

По мнению депутата Европарламента Игоря Грязина, уже до выборов очевидно, что евроскептики победили в Евросоюзе. Это ощущается по атмосфере, которая наблюдается в коридорах законодательного органа объединенной Европы.

"Здесь царит полная паника и неразбериха, никто ничего не знает. Какие-то старые политические союзы рушатся, все занимаются своими избирательными округами, какие-то случайные местечковые проблемы перерастают в глобальные", - рассказал Грязин в эфире программы "Экспертиза".

Самое главное то, что еще 10 лет назад в ЕС считалось маргинальным, выходящим за рамки возможного, сегодня прочно укрепилось в умах европейцев, а, следовательно, будет оказывать существенное влияние на будущее Европы. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Евроскептик раньше считался чуть ли не недобитым фашистом или убежавшим из больницы психом. Сейчас евроскептицизм – это определенная предубежденность, мнительность, сомнения. Это серьезное, нарастающее движение, суть которого можно свести к тому, что Европейский союз, в его нынешнем виде, держаться больше не может просто потому, что в таком виде он никому не нужен. Он не нужен ни России, ни Америке, ни Китаю, так как 90% деятельности Евросоюза является пустопорожним переливанием слов", - добавил собеседник.

Можно сказать, что до этого состояния ЕС довели его чиновники, говорит Грязин, своим высокомерием и постоянным вмешательством в чужие дела. Поэтому Брюссель действует членам ЕС на нервы, и поэтому растет евроскептицизм.

"Все это будет плавно разваливаться, старые, закостенелые, застойные партии уйдут, и возникнет новая, веселая, добродушная Европа евроскептиков, которые будут держать в своих руках ограниченный объем вопросов: таможенный союз, единый рынок, энергетику, евровалюту. В принципе, будет то, чем ЕС являлся в 1957 году, когда Европа стала богатой, успевающей, довольной и процветающей", - заключил евродепутат.

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