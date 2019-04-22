Лебединский: эти нарушения мигрантов из Молдовы подпадают под амнистию в РФ

При помощи президента Молдовы Игоря Додона и при прямой поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина были применены определенные процедуры для аннулирования запрета на въезд граждан нашей страны.
Так называемая амнистия коснулась граждан Молдовы, нарушивших статьи 26, части 4, 8, а также статьи 27, части 12, 13, 14 Закона РФ о порядке въезда и выезда с территории этой страны.
По словам советника президента республики по институциональным вопросам Максима Лебединского, эти граждане должны были покинуть территорию России в период с 1 января до 24 февраля 2019 года, имея свободную возможность вернуться обратно на территорию РФ после 1 марта.
"Это около 150 тысяч граждан Республики Молдова, которые находились на территории России. Было еще около 30-40 тысяч граждан Молдовы, которые находились на территории республики и имели эти запреты. Они могут свободно вернуться на территорию России после 1 марта", - сообщил Лебединский в эфире программы "Экспертиза".
Собеседник обратил внимание, что под процедуру не подпадают граждане, которые нарушили иные статьи миграционного законодательства России. Если запрет на въезд в РФ был введен, к примеру, на основании решения суда, то снять его можно только через судебную инстанцию.
По словам советника президента Молдовы, многие наши соотечественники, выезжая в Россию, нарушают местные законы, подчас надеясь на простое "авось пронесет". Многие игнорируют 90-дневный срок, которым ограничивается пребывание на территории чужого государства иностранного гражданина без визы, права на работу или иных документов.
Эта норма касается не только России, но и многих других государств.
"У нас есть граждане, которые там находились многие годы без нужных документов. Они находили себе место работы как обычно - неофициально. Когда пришло время возвращаться домой, у них появлялся риск потери места работы и заработка. Поэтому в большинстве случаев люди рисковали и нарушали этот срок", - добавил он.
В итоге почти 200 тысяч наших соотечественников оказались вне закона в России. Эта внушительная цифра объясняется просто. По официальным данным, на территории России находится более 500 тысяч граждан Республики Молдова. Как отметил Лебединский, раньше их было еще больше – около 800 тысяч человек. Естественно, эта цифра генерирует и большое число тех, кто нарушил закон.
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