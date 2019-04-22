Лебединский: эти нарушения мигрантов из Молдовы подпадают под амнистию в РФ

Об условиях отмены запрета на въезд на территорию России для граждан Молдовы в эфире радиостудии Sputnik рассказал советник президента республики по институциональным вопросам Максим Лебединский.

При помощи президента Молдовы Игоря Додона и при прямой поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина были применены определенные процедуры для аннулирования запрета на въезд граждан нашей страны.

© Sputnik / Владимир Астапкович Амнистия граждан Молдовы в России - что происходит на самом деле

Так называемая амнистия коснулась граждан Молдовы, нарушивших статьи 26, части 4, 8, а также статьи 27, части 12, 13, 14 Закона РФ о порядке въезда и выезда с территории этой страны.

По словам советника президента республики по институциональным вопросам Максима Лебединского, эти граждане должны были покинуть территорию России в период с 1 января до 24 февраля 2019 года, имея свободную возможность вернуться обратно на территорию РФ после 1 марта.

"Это около 150 тысяч граждан Республики Молдова, которые находились на территории России. Было еще около 30-40 тысяч граждан Молдовы, которые находились на территории республики и имели эти запреты. Они могут свободно вернуться на территорию России после 1 марта", - сообщил Лебединский в эфире программы "Экспертиза".

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Собеседник обратил внимание, что под процедуру не подпадают граждане, которые нарушили иные статьи миграционного законодательства России. Если запрет на въезд в РФ был введен, к примеру, на основании решения суда, то снять его можно только через судебную инстанцию.

По словам советника президента Молдовы, многие наши соотечественники, выезжая в Россию, нарушают местные законы, подчас надеясь на простое "авось пронесет". Многие игнорируют 90-дневный срок, которым ограничивается пребывание на территории чужого государства иностранного гражданина без визы, права на работу или иных документов.

Эта норма касается не только России, но и многих других государств.

"У нас есть граждане, которые там находились многие годы без нужных документов. Они находили себе место работы как обычно - неофициально. Когда пришло время возвращаться домой, у них появлялся риск потери места работы и заработка. Поэтому в большинстве случаев люди рисковали и нарушали этот срок", - добавил он.

В итоге почти 200 тысяч наших соотечественников оказались вне закона в России. Эта внушительная цифра объясняется просто. По официальным данным, на территории России находится более 500 тысяч граждан Республики Молдова. Как отметил Лебединский, раньше их было еще больше – около 800 тысяч человек. Естественно, эта цифра генерирует и большое число тех, кто нарушил закон.

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