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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Miroslav Rotari

Манастырлы: блок ACUM не переживет еще один политический цикл

Экспертиза
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Лидеры блока ACUM, к которому ПСРМ обратилась с предложением о создании правящей коалиции в парламенте, настроены на совершенно другие цели, а вся их активность направлена на президентские и местные выборы, считает политолог Сергей Манастырлы.

По мнению собеседника, затянувшийся период политической неопределенности в Молдове во многом связан с "игрой в долгую", которую ведут "акумовцы". Как отметил Манастырлы, сейчас их больше заботит не выход из тупика, а то, как они будут выглядеть на выборах.

"Майя Санду совершенно откровенно готовится к президентским выборам, Андрей Нэстасе, скорее всего, пойдет кандидатом от блока на пост генпримара Кишинева. Четкой стратегии дальнейшей работы в парламенте у них нет", - сказал политолог в эфире программы "Экспертиза"

Депутаты парламента блока ACUM
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Так называемые проекты деолигархизации, которые выдвинули лидеры ACUM, сложно назвать планом законодательной деятельности, считает Манастырлы. Ведь без коалиции нет никаких шансов реализовать ни один из предложенных законопроектов. Так что длинный список условий "акумовцев" надо рассматривать исключительно с популистской точки зрения – они же должны показать своим избирателям, что пытались реализовать свои предвыборные обещания, но им помешали.

"Все дело в личных амбициях. Они предполагают, что за какой-то сиюминутной коалицией должны последовать досрочные парламентские выборы. И они переживают о том, как они будут выглядеть на досрочных выборах после сиюминутной коалиции с Партией социалистов, как это скажется на их позициях. Но я не вижу ситуации, при которой руководство блока согласилось бы на коалицию с ПСРМ, если им не позвонят и не укажут из соответствующего "Обкома", - добавил он. 

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© Photo: Facebook / ACUM
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Люди, стоящие за Майей Санду и Андреем Нэстасе, могли быть заинтересованы в изменении политического пространства Молдовы. Но получается, что это не самый главный их интерес, они предпочитают играть в долгую, считает собеседник. А такие игры могут плохо закончиться.

"Они забывают, что время проходит, и на правом проевропейском фланге подрастает новая смена молодых амбициозных аналитиков, комментаторов, общественных деятелей, активистов, и будущих политиков. Эти люди готовы уже к следующему циклу перехватить у ACUM знамя борьбы за европейскую интеграцию Молдовы. А при таком подвешенном раскладе, при такой невнятной и самовлюбленной позиции, которую заняли Майя Санду и Андрей Нэстасе, я вполне предполагаю, что до следующего цикла эти политформирования в нынешнем виде не доживут", - заключил он.

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